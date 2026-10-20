Un importateur de produits alimentaires intente une nouvelle action en justice pour bloquer les droits de douane imposés par Trump au Canada

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* Une action en justice conteste les droits de douane de 50 % imposés cet été sur de nombreuses importations canadiennes

* Les droits de douane imposés au Canada, à l'instar des précédents droits de douane de Trump, s'appuient sur un pouvoir tarifaire qui n'a jamais été utilisé

* Ce recours judiciaire constitue la quatrième vague de contestations judiciaires visant les politiques tarifaires de Trump

(Ajoute des détails et des commentaires sur l'état d'avancement des négociations commerciales aux paragraphes 13 à 15)

par Dietrich Knauth

L'importateur américain de produits alimentaires Gellert Global Group a intenté mardi une action en justice pour faire annuler les derniers droits de douane imposés par l'administration Trump sur les importations en provenance du Canada, affirmant que ces droits constituent une nouvelle tentative de revendiquer un pouvoir présidentiel en matière de droits de douane qui a déjà été rejeté par la justice.

Le président républicain Donald Trump a imposé cet été des droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits importés du Canada, en réponse à ce que son administration a qualifié de traitement discriminatoire de la part du Canada à l’égard des voitures, des alcools et des produits laitiers fabriqués aux États-Unis.

Pour imposer ces droits de douane, Trump a invoqué l’article 338 du Tariff Act de 1930, marquant ainsi la première application connue de cette loi en près d’un siècle d’existence.

La plainte, déposée par l’association juridique à but non lucratif Liberty Justice Center au nom de l’importateur Gellert devant la Cour américaine du commerce international à New York, affirme que Trump a utilisé des justifications juridiques changeantes et invoqué des lois américaines rarement utilisées dans un effort persistant pour revendiquer une autorité sur le pouvoir tarifaire que la Constitution américaine attribue au Congrès.

« Aucun président ne devrait avoir le pouvoir de ressortir une loi en sommeil et de s’en servir pour imposer des droits de douane généralisés ou des interdictions d’importation sans les limites imposées par le Congrès », a déclaré Sara Albrecht, directrice générale du Liberty Justice Center.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

RECENTS RECOURS JUDICIAIRES

Cette action en justice marque la quatrième fois qu’une politique tarifaire de grande envergure est contestée devant les tribunaux au cours du second mandat présidentiel de Trump.

En février, la Cour suprême des États-Unis s’est prononcée contre la plupart des droits de douane imposés par Trump en 2025, mais l’administration Trump a continué à instaurer des droits de douane de grande envergure qui ont fait l’objet de recours judiciaires de la part d’États américains et d’entreprises.

Le tribunal commercial américain s’était déjà prononcé contre un droit de douane mondial temporaire de 10 % imposé par l’administration Trump après sa défaite devant la Cour suprême , et il examine actuellement la légalité d’une troisième série de droits de douane mondiaux imposés dans le cadre d’une prétendue lutte contre le travail forcé dans le commerce international.

Le plaignant dans le procès en cours, Gellert Global, est un importateur de produits alimentaires basé dans le New Jersey, dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 1,7 milliard de dollars. Il importe des fromages canadiens soumis à un droit de douane de 50 % et cherche à représenter un groupe d’entreprises également touchées par ces droits de douane.

Les droits de douane contestés ont été imposés en vertu de l’article 338 de la loi Smoot-Hawley de 1930 sur les droits de douane. Ils visent un large éventail d’importations canadiennes, notamment le vin, les meubles, les produits laitiers, le ciment, les vêtements, les cannes à pêche et les équipements de hockey.

La nouvelle action en justice fait valoir que l’article 338 a été abrogé par des lois tarifaires ultérieures, notamment la loi sur le commerce (Trade Act) que Trump a utilisée pour imposer les droits de douane liés au travail forcé plus tôt en 2026. Chaque loi autorisant un président américain à imposer des droits de douane le fait en imposant des limites strictes que l’administration Trump a ignorées à maintes reprises, affirme la plainte.

TENSIONS ACCRUES

Les droits de douane contestés marquent une montée des tensions entre les États-Unis et le Canada, après que le Premier ministre canadien Mark Carney a abandonné, le 22 août, un accord commercial potentiel en raison de ce qu’il a qualifié d’exigences de dernière minute déraisonnables de la part des États-Unis. Les États-Unis ont imposé ces nouveaux droits de douane après l’échec des négociations, et le Canada a riposté en instaurant des droits de douane de rétorsion sur certaines importations en provenance des États-Unis.

Bien qu’aucuns pourparlers de haut niveau n’aient été programmés depuis la rupture des pourparlers du 22 août, Dominic LeBlanc, le ministre fédéral chargé de mener les négociations pour le Canada, a déclaré que les deux parties restaient en contact.

« Nous parviendrons à un accord avec les États-Unis à un moment donné, qui servira les intérêts de l’ensemble de l’économie canadienne », a déclaré M. LeBlanc aux journalistes mardi.