Un humoriste indonésien convoqué par la police à propos de son spectacle sur Netflix

Un éminent humoriste indonésien, qui est devenu le premier de son pays à diffuser une émission spéciale sur Netflix, a été convoqué par la police vendredi à la suite de ce qu'elle a appelé des plaintes du public concernant le matériel qu'il a utilisé dans son spectacle de stand-up.

Le spectacle de Pandji Pragiwaksono est apparu sur Netflix le 27 décembre et comprenait des commentaires satiriques sur la politique et la démocratie indonésiennes, notamment sur les élections de 2024.

L'élection a été remportée par l'ancien général militaire Prabowo Subianto, qui est devenu président du pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde.

Pragiwaksono a également critiqué les deux plus grandes organisations musulmanes d'Indonésie, Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah, pour avoir reçu une concession minière du gouvernement lorsque Joko Widodo, connu sous le nom de Jokowi, était encore président. Le fils de Jokowi était le colistier de Prabowo et est devenu vice-président.

Le spectacle de près de deux heures et demie a divisé l'opinion en Indonésie. Certains ont accusé l'humoriste d'insulter les entités religieuses et les institutions de l'État, tandis que les défenseurs de la démocratie l'ont défendu.

"Oui, aujourd'hui nous clarifions plusieurs choses sur la base de cinq rapports de police", a déclaré à Reuters Andaru Rahutomo, porte-parole de la police de Jakarta, confirmant que Pragiwaksono était en garde à vue. Pragiwaksono n'a pas été formellement inculpé.

Deux des cinq rapports de police ont été déposés par des membres des sections jeunesse de Nahdlatul Ulama et de Muhammadiyah, se plaignant que l'humoriste avait commis un blasphème et diffamé leurs organisations.

Les deux organisations ont nié toute affiliation avec les personnes qui ont déposé les rapports de police.

"Nous sommes venus ici pour obtenir des éclaircissements... Il (Pragiwaksono) est déjà ici, il peut peut-être partager sa version de l'histoire avec la police", a déclaré Haris Azhar, l'avocat de Pragiwaksono, avant le début de l'interrogatoire qui a duré une heure.