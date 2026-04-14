Un homme inculpé après l'attaque au cocktail Molotov du domicile de Sam Altman, directeur général d'OpenAI

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Un Texan a été accusé d'avoir lancé un cocktail Molotov sur le domicile du directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et d'avoir tenté de mettre le feu au siège de la société d'intelligence artificielle.

Daniel Moreno-Gama, 20 ans, a été filmé sur une vidéo de surveillance en train de lancer un engin incendiaire devant la résidence d'Altman à San Francisco, selon une déclaration sous serment du Federal Bureau of Investigation déposée lundi devant un tribunal fédéral.

La police de San Francisco a arrêté Moreno-Gama alors qu'il portait sur lui un document "anti-AI" qu'il avait lui-même rédigé.

Selon le FBI, le document écrit par Moreno-Gama - qui a été cité comme preuve du mobile - contenait des menaces dirigées contre Altman.

"Nous n'en sommes qu'au début de l'enquête, mais si les preuves montrent que M. Moreno-Gama a perpétré ces attaques dans le but de modifier la politique publique ou de contraindre le gouvernement et d'autres responsables, nous considérerons qu'il s'agit d'un acte de terrorisme intérieur et, avec nos partenaires chargés de l'application de la loi, nous le poursuivrons dans toute la mesure permise par la loi", a déclaré le procureur Craig Missakian dans un communiqué de presse.

OpenAI fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en raison de son rôle dans la sécurité nationale, et notamment de critiques concernant un projet d'accord avec le gouvernement américain visant à permettre l'utilisation de sa technologie d'intelligence artificielle dans le cadre d'opérations militaires classifiées.

M. Moreno-Gama est accusé de tentative de détérioration et de destruction de biens au moyen d'explosifs et de possession d'une arme à feu non enregistrée.

La police a déclaré qu'il avait voyagé du Texas à la Californie avant de perpétrer les attentats et qu'elle avait retrouvé plusieurs engins incendiaires, du kérosène et un briquet au moment de son arrestation.

Moreno-Gama a dit au personnel de sécurité du siège de l'entreprise qu'il avait l'intention d'incendier le bâtiment et de blesser les personnes qui s'y trouvaient, d'après les documents judiciaires.

S'il est reconnu coupable, il risque une peine minimale obligatoire de cinq ans et jusqu'à 20 ans de prison pour l'accusation d'explosifs, et jusqu'à 10 ans de prison pour l'accusation d'arme à feu non enregistrée, selon les dossiers du tribunal.