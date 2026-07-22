Un homme de l'Illinois condamné pour avoir piraté des comptes Snapchat afin de voler des photos de nus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Un homme de l'Illinois a été condamné mardi à plus de six ans de prison après avoir reconnu avoir piraté les comptes Snapchat SNAP.N de centaines de femmes afin de leur voler des photos d'elles nues ou semi-nues, qu'il conservait, vendait ou échangeait ensuite sur Internet.

Kyle Svara, 27 ans, a été condamné par le juge fédéral Brian Murphy, à Boston, à 76 mois de prison après avoir plaidé coupable des chefs d’accusation découlant d’une précédente poursuite judiciaire visant un ancien entraîneur d’athlétisme de l’université Northeastern qui l’avait payé pour pirater les comptes d’étudiantes athlètes et d’autres femmes.

La peine a été confirmée par un porte-parole de la procureure fédérale Leah Foley, dont le bureau a poursuivi Svara.

L’avocat de Svara n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Dans leurs documents judiciaires, ses avocats avaient indiqué qu’il éprouvait “un profond remords et une grande honte pour ses actes”, qui, selon eux, ont eu lieu pendant une période d’isolement alors qu’il était étudiant à l’université de l’Illinois, confiné chez lui pendant la pandémie de COVID-19.

Selon le parquet, entre mai 2020 et février 2021, Svara a utilisé des numéros de téléphone anonymisés, accessibles via Internet, pour envoyer des SMS à plus de 1.500 femmes en se faisant passer pour l’équipe d’assistance de la plateforme de réseaux sociaux exploitée par Snap.

Des centaines de personnes ont répondu aux SMS de hameçonnage de Svara en lui fournissant des codes de sécurité lui permettant d’accéder à leurs comptes Snapchat, ce qu’il a fait pour au moins 517 femmes, ont indiqué les procureurs.

Cela lui a permis de télécharger des photos de femmes nues ou semi-nues stockées sur les comptes d’au moins 59 d’entre elles, ont précisé les procureurs.

Non seulement il a conservé ces photos pour lui-même, mais il a également fait la promotion de ses services de piratage en ligne, ce qui lui a valu d’être payé 50 dollars par l’ancien entraîneur de la Northeastern University, Steve Waithe, pour pirater les comptes de femmes, y compris celles qu’il avait entraînées, afin de voler du contenu.

Waithe a été condamné en 2024 à cinq ans de prison pour avoir mis en place des stratagèmes visant à piéger de jeunes femmes afin qu’elles lui envoient des photos nues ou pour leur voler de telles images. Les procureurs ont déclaré qu’il avait fait au moins 56 victimes à l’échelle nationale.

En février, Svara a plaidé coupable de fraude informatique et d’usurpation d’identité aggravée, ainsi que d’avoir fait une fausse déclaration aux forces de l’ordre en affirmant ne pas s’intéresser à la pédopornographie, alors que des contenus de ce type avaient également été découverts sur ses comptes en ligne.