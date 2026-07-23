Un hélicoptère de l'armée tchèque transportant cinq soldats s'est écrasé, faisant un mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations provenant des services de secours et de la police)

Un hélicoptère militaire tchèque transportant cinq soldats s'est écrasé jeudi dans l'est du pays , faisant un mort, ont indiqué l'armée et les services de secours.

L'armée a précisé que l'accident s'était produit sur une base militaire à Namest nad Oslavou, à 180 km (112 miles) au sud-est de Prague.

« Un hélicoptère Venom s'est écrasé à la 22e base d'hélicoptères de l'armée de l'air à Namest nad Oslavou », a déclaré l'armée. « Cinq soldats se trouvaient à bord. Le système d'urgence intégré est intervenu sur les lieux. »

Petr Janacek, porte-parole des services de secours de la région de Jihlava, a indiqué qu’une personne avait trouvé la mort dans cet accident, qui s’est produit directement sur la base.

Trois autres personnes ont été transportées à l'hôpital, l'une présentant des blessures légères et deux d'autres des blessures modérées, a-t-il précisé.

M. Janacek n’a pas été en mesure de confirmer les détails concernant l’identité des personnes à bord et a indiqué que les opérations de secours étaient toujours en cours.

La porte-parole de la police régionale, Dana Cirtkova, a été citée par l'agence de presse CTK comme ayant déclaré que la police avait été informée de l'accident à 12 h 11, heure locale (, soit 10 h 11 GMT).

L’UH-1Y Venom est un hélicoptère polyvalent fabriqué par Bell Textron et équipé de deux moteurs T700-GE-401C produits par General Electric GE.N .