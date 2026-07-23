Un hélicoptère de l'armée tchèque transportant cinq soldats s'écrase ; un mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de l'armée au paragraphe 3, d'images télévisées au paragraphe 4 et d'informations complémentaires fournies par les services de secours aux paragraphes 5 et 6)

Un hélicoptère militaire tchèque s'est écrasé jeudi dans l'est du pays , tuant l'un des cinq soldats qui se trouvaient à bord, a indiqué l'armée.

L'accidents'est produit sur une base militaire à Namest nad Oslavou, à 180 km (112 miles) au sud-est de Prague, a-t-elle précisé dans un communiqué. « Notre priorité absolue est désormais d’apporter tous les soins et tout le soutien possibles aux soldats blessés et à leurs proches », a déclaré l’armée. « Nous sommes également en contact avec la famille du soldat décédé, à qui nous apportons toute l’aide nécessaire. »

Des images diffusées par la télévision tchèque montraient des camions de pompiers et ce qui semblait être la carcasse renversée d’un hélicoptère, visible à travers la clôture de périmètre de la base aérienne. Petr Janacek, porte-parole des services de secours de la région de Jihlava , a indiqué que trois personnes avaient été transférées à l’hôpital de Brno avec des blessures de gravité moyenne, tandis qu’une autre, légèrement blessée, avait été transportée à l’hôpital de Jihlava.

Trois autres personnes ont été transportées à l'hôpital de Trebic après avoir inhalé de la fumée, a-t-il ajouté. L'armée a indiqué qu'un hélicoptère UH-1Y Venom était impliqué dans l'accident. L'UH-1Y Venom est un hélicoptère polyvalent fabriqué par Bell Textron et équipé de deux moteurs T700-GE-401C produits par General Electric GE.N . Elle a précisé que l’exploitation de tous les hélicoptères H-1 de l’armée avait été suspendue jusqu’à la fin de l’enquête.