Un hedge fund américain enregistre un premier fonds en France

(NEWSManagers.com) - Deuterium Capital Management, hedge fund américain basé à Clearwater dans l'Etat de Floride, a reçu, le 10 novembre, l'aval de l'Autorité des marchés financiers pour la commercialisation de son fonds long/short actions Deuterium Global Dynamic Allocation Long/Short auprès des investisseurs français, a appris NewsManagers.

Il s'agit du premier fonds - domicilié dans une Icav irlandaise - enregistré en France par Deuterium Capital Management. La stratégie était simulée depuis 2013 aux côtés de la version long-only du fonds Global Dynamic Allocation. Elle se compose de quatre portefeuilles, utilise les mêmes données et systèmes de notations que le fonds long-only avec néanmoins des positions longues et courtes (contrats à terme sur les actions mondiales, secteurs des actions américaines, dollar par rapport aux principales devises et contrats à terme sur les principales obligations souveraines).

Le hedge fund investit dans un large éventail de classes d'actifs: actions, dette, devises, matières premières, biens immobiliers et cash.

Ancien gérant de Jupiter, Merian Global Investors et Kestrel Investment Partners, John Ricciardi est le gérant principal du fonds et responsable de l'allocation d'actifs mondiale au sein du hedge fund.