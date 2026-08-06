Un haut procureur allemand dirige l'enquête sur une attaque présumée par drone contre la sécurité nationale

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* Le procureur affirme que le drone transportait des “explosifs de qualité professionnelle”

* Un deuxième drone serait impliqué dans la collision avec un avion-cargo

* Le ministre de l'Intérieur qualifie l'incident d'“attaque hybride”

(Mise à jour avec la déclaration du procureur et des détails supplémentaires sur l'enquête) par Holger Hansen et Rachel More

Le parquet fédéral allemand a ouvert jeudi une enquête sur une attaque présumée par drone contre un aéroport militaire et de fret stratégique situé dans l’est du pays, et a mis en garde contre une tentative de porter atteinte à la sécurité nationale.

Le parquet fédéral adéclaré enquêter sur une attaque grave visant les infrastructures de transport et de logistique allemandes, susceptible d’avoir eu des répercussions sur la sécurité intérieure et extérieure.

Il existe des preuves suffisantes suggérant qu’un drone découvert mardi à l’aéroport de Leipzig/Halle avait pour but de provoquer une explosion, a déclaré le procureur dans un communiqué.

“Le drone était équipé d’explosifs de qualité professionnelle et d’un détonateur”, précise le communiqué.

Un deuxième objet, que les procureurs soupçonnent d’être un autre drone, est entré en collision avec un avion-cargo à proximité de l’aéroport alors que celui-ci tentait une remise des gaz en raison de cet incident de sécurité. L’avion a ensuite atterri à Hanovre avec des dégâts mineurs.

Le parquet fédéral a repris l’enquête, qui était auparavant menée par un parquet de première instance de la ville de Dresde.

Des employés de l’aéroport ont découvert le drone mardi en fin de journée à l’aéroport de Leipzig/Halle, une plaque tournante importante pour le fret et la logistique de l’OTAN dans l’est de l’Allemagne.

Le journal Bild a cité des enquêteurs anonymes selon lesquels un défaut technique aurait empêché l’explosion du dispositif monté sur le drone.

Le ministre de l’Intérieur, Alexander Dobrindt, a qualifié cet incident d’“attaque hybride”.

L'AÉROPORT SERT DE PLATEFORME DE FRET ET DE BASE DE L'OTAN

Le drone a été retrouvé à proximité de plusieurs avions-cargos ukrainiens de type Antonov An-124, qui comptent parmi les plus gros avions-cargos au monde, selon des informations parues précédemment dans les médias. Un journaliste de Reuters a vu la police recueillir des indices à proximité de l'un de ces appareils tôt mercredi matin.

Leipzig/Halle est la base principale de l’OTAN pour la Strategic Airlift International Solution (SALIS), qui contribue notamment à acheminer du matériel destiné à renforcer le flanc est du pacte de défense à l’aide d’une petite flotte d’avions-cargos Antonov.

Les vols ont été suspendus à la suite de l’incident, ce qui a eu des répercussions sur le groupe logistique allemand DHL

DHLn.DE , qui utilise cet aéroport comme plaque tournante du fret.

Un porte-parole de l'aéroport de Leipzig/Halle, également utilisé par des entreprises telles que Lufthansa Cargo LHAG.DE et Amazon.com AMZN.O , a déclaré jeudi que les opérations avaient repris leur cours normal et qu'aucune mesure de sécurité supplémentaire n'avait été mise en place.

Les autorités allemandes n’ont identifié aucun suspect.

M. Dobrindt a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure l’implication de “puissances étrangères”.

Certains législateurs ont pointé du doigt la Russie. Par le passé, les responsables allemands ont souvent accusé Moscou de ce qu’ils appellent des “attaques hybrides” — des incidents d’agression qui ne constituent pas pour autant des actes de guerre.

L'ambassade de Russie à Berlin n'a pas répondu à une demande de commentaires adressée par e-mail par Reuters.