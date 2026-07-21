Un groupe soutenu par BlackRock s'engage à investir 5 milliards de dollars dans Aligned Data Centers après avoir finalisé son acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

Un consortium soutenu par BlackRock et le fonds MGX, basé à Abu Dhabi, a annoncé mardi avoir engagé 5 milliards de dollars supplémentaires de capital de croissance en faveur d’Aligned Data Centers, après avoir finalisé l’acquisition, pour un montant de 40 milliards de dollars , de l’un des plus grands opérateurs mondiaux de centres de données.

Le groupe d’investisseurs avait convenu l’année dernière de racheter Aligned au gestionnaire d’actifs australien Macquarie Asset Management MQG.AX , dans le but de s’assurer des capacités de calcul pour l’IA.

Fondée en 2013, la société texane construit et exploite des centres de données pour les hyperscalers et les entreprises de cloud computing. Elle dispose de 51 sites de centres de données et de plus de 6,4 gigawatts de capacité opérationnelle et prévue à l’échelle mondiale.

Andrew Schaap, directeur général d’Aligned Data Centers depuis 2017, continuera à diriger l’entreprise.

Le groupe prévoit de mobiliser dans un premier temps 30 milliards de dollars de capitaux propres, avec un potentiel pouvant atteindre 100 milliards de dollars, dette comprise.

Cette acquisition s’inscrit dans une vague d’investissements dans les infrastructures numériques, alors que les entreprises développent leurs capacités de calcul pour des outils d’IA tels que ChatGPT.