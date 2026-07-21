Un groupe soutenu par BlackRock s'engage à investir 5 milliards de dollars dans Aligned Data Centers

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Un groupe soutenu par BlackRock et le fonds MGX, basé à Abu Dhabi, s'est engagé mardi à injecter 5 milliards de dollars supplémentaires de capital de croissance dans Aligned Data Centers, après avoir acquis l'un des plus grands opérateurs mondiaux de centres de données.