Un groupe revendique la responsabilité d'une cyberattaque contre la filiale « fairlife » de Coca-Cola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Raphael Satter

Le groupe de hackers Anubis a revendiqué mardi une attaque contre fairlife, une entreprise laitière d' KO.N , filiale de Coca-Cola, menaçant de publier les données volées à moins de recevoir une rançon dont le montant n'a pas été précisé.

Le groupe a publié cette revendication sur son site du dark web, affirmant avoir dérobé 1 téraoctet de données à fairlife.

Coca-Cola n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, et les pirates n'ont pas immédiatement répondu à un message. Basée à Chicago, fairlife fabrique des produits laitiers, notamment des boissons protéinées et des boissons lactées filtrées. Coca-Cola a déclaré la semaine dernière que la production dans les usines américaines de fairlife avait été temporairement suspendue à la suite d’un piratage.

Anubis fait partie des nombreux groupes cybercriminels qui paralysent les réseaux de leurs victimes jusqu’au paiement d’une rançon, une pratique pouvant parfois avoir des répercussions dramatiques lorsque des réseaux critiques sont touchés. Les pirates menacent généralement de publier les données volées afin de faire pression sur leurs victimes. Les opérations d’Anubis se caractérisent par un caractère particulièrement perturbateur, selon une analyse publiée l’année dernière par la société de cybersécurité Trend Micro, qui mentionnait l’utilisation par le groupe de logiciels d’effacement de fichiers.