Un groupe de voyageurs américains met en garde le Congrès contre le chaos de Thanksgiving dans le cadre de la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une association de voyageurs a exhorté le Congrès américain, dans une lettre datée de lundi, de rouvrir le gouvernement fédéral avant la ruée vers les voyages de Thanksgiving, alors que le shutdown entre dans son 34e jour.

La fermeture prolongée a entraîné une augmentation des retards des compagnies aériennes, affectant les aéroports et 3,2 millions de passagers en raison du grand nombre d'absences des contrôleurs aériens, dont beaucoup ont pris un deuxième emploi pour faire face à la situation.

Selon le Congressional Budget Office, un organisme non partisan, le shutdown devrait coûter à l'économie américaine entre 7 et 14 milliards de dollars.

"La priorité numéro un du transport aérien est la sécurité et, même si la sécurité sera maintenue, les voyageurs paieront un prix élevé et totalement inutile en termes de retards, d'annulations et de perte de confiance dans le transport aérien", a déclaré Geoff Freeman, président et directeur général de l'association américaine du voyage.

Dans une lettre signée par 500 organisations, dont Hilton

HLT.N et MGM Resorts MGM.N , M. Freeman a insisté auprès du Congrès sur le fait que le moyen le plus rapide de rétablir la confiance et de relancer les voyages était de rouvrir le gouvernement en adoptant une résolution permanente.

"Les dommages causés par cette fermeture augmentent d'heure en heure, 60 % des Américains reconsidérant leurs projets de voyage."

La fermeture a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire et a entravé des dizaines de milliers de vols.