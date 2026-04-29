Un groupe de radiodiffusion estime que l'examen par la FCC de la licence de Disney engendre une grande incertitude

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Un groupe représentant les principaux diffuseurs américains a qualifié de “pratiquement sans précédent” la décision de la Commission fédérale des communications (FCC) de lancer un réexamen anticipé des huit licences de chaînes locales ABC détenues par Disney DIS.N , ajoutant que cette décision “engendre une grande incertitude pour l'ensemble des diffuseurs”.

L'Association nationale des diffuseurs a déclaré mercredi que “la FCC doit veiller à éviter toute mesure susceptible d'accroître l'instabilité pour les chaînes locales dont dépendent les téléspectateurs et les auditeurs”.