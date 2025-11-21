 Aller au contenu principal
Un groupe d'experts de la FDA américaine va examiner la possibilité de commercialiser des sachets de nicotine comme étant moins risqués que les cigarettes
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA)a annoncé vendredi qu'elle réunira un groupe d'experts le 22 janvier 2026 pour examiner une demande de Swedish Match USA, une unité de Philip Morris International PM.N , visant à commercialiser ses sachets de nicotine ZYN en tant qu'alternatives à moindre risque aux cigarettes.

Le comité consultatif examinera les demandes de modification des risques pour 20 produits ZYN, chacun vendu en 3 mg et 6 mg.

En janvier 2025, la FDA a autorisé la vente de ces 20 produits après les avoir examinés dans le cadre de son système de précommercialisation des nouveaux produits du tabac, ce qui leur a permis de rester sur le marché américain.

Cette décision n'a pas permis à Swedish Match d'affirmer que les produits réduisent le risque de maladie.

Swedish Match USA souhaite à présent obtenir l'autorisation d'utiliser cette déclaration: "L'utilisation de ZYN au lieu de cigarettes vous expose à un risque moindre de cancer de la bouche, de maladie cardiaque, de cancer du poumon, d'accident vasculaire cérébral, d'emphysème et de bronchite chronique."

Le panel discutera des données relatives à la comparaison des produits avec les cigarettes en termes de risques pour la santé, de la manière dont les consommateurs pourraient comprendre et réagir à l'allégation proposée, et de l'effet qu'une telle commercialisation pourrait avoir sur la santé publique en général.

Les ventes de Zyn ont explosé ces derniers mois, les expéditions sur le continent américain ayant fait un bond de 38 % d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2025, alors que les ventes de cigarettes traditionnelles continuent de chuter de manière significative.

L'examen de la FDA déterminera si les normes scientifiques et juridiques sont respectées pour la commercialisation de ZYN en tant que produit du tabac à risque modifié.

Après les délibérations du comité consultatif, la FDA émettra une ordonnance finale, soit en accordant, soit en refusant la demande.

