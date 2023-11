Un groupe d'experts de la Chambre des représentants ouvre une enquête sur la proposition de règlement de la FTC concernant les acheteurs de voitures

(La lettre est complétée, mais la FTC n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat) par David Shepardson

Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur les règles prévues par la Commission fédérale du commerce (FTC) pour exiger de nouvelles protections des consommateurs pour les acheteurs de voitures, auxquelles les concessionnaires automobiles sont fortement opposés.

Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, le républicain James Comer, a demandé à la présidente de la FTC, Lina Khan, de remettre des documents et de répondre à des questions avant le 30 novembre sur la règle proposée qui, selon lui, "menace de nuire aux consommateurs et aux petites entreprises en rendant l'achat de voitures plus difficile et en inhibant l'innovation dans l'industrie"

En juin, un groupe de 17 législateurs démocrates a exhorté la FTC à "adopter des protections réglementaires fortes pour les acheteurs de voitures", arguant que "les pratiques déloyales et trompeuses impliquant des concessionnaires automobiles ont des conséquences étendues"

Un porte-parole de M. Khan n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

En juin 2022, la FTC a proposé d'interdire les frais et les tactiques publicitaires de type "appât et substitution" et d'exiger des concessionnaires qu'ils fournissent des informations essentielles aux consommateurs, notamment un véritable "prix d'offre" et des informations sur les frais supplémentaires optionnels. Selon la FTC, ces règles "permettraient aux consommateurs d'économiser du temps et de l'argent et contribueraient à garantir des conditions de concurrence équitables pour les concessionnaires honnêtes"

La FTC souhaite interdire les frais pour les produits et services complémentaires qui n'apportent aucun avantage au consommateur, tels que les pneus "remplis d'azote" qui ne contiennent pas plus d'azote que l'air normal.

La National Automobile Dealers Association a déclaré précédemment que la proposition de la FTC "bouleverserait le processus de vente pour des dizaines de millions de consommateurs chaque année et des milliers de petites entreprises" Le groupe professionnel l'a qualifiée de "prématurée, juridiquement déficiente, inexacte dans les faits et extrêmement déroutante pour les consommateurs et les concessionnaires"

M. Comer a déclaré que la règle "semble reposer sur une analyse mince et des données peu fiables et souffre de plusieurs vices de procédure, y compris des violations des règlements de la FTC exigeant une notification préalable de la proposition de réglementation"

L'Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors GM.N , Toyota Motor 7203.T , Volkswagen VOWG_p.DE et d'autres grands constructeurs automobiles, a fait part de ses préoccupations concernant le plan de la FTC et a averti qu'"une réglementation excessive et une microgestion de l'expérience de vente peuvent faire plus de mal que de bien à la fois pour les consommateurs et pour l'industrie"