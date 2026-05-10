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Armani envisage de partager une participation de 15% entre L'Oréal, LVMH et EssilorLuxottica - presse
information fournie par Reuters 10/05/2026 à 13:12

Collection Giorgio Armani automne/hiver 2026/2027 lors de la semaine de la mode à Milan

Collection Giorgio Armani automne/hiver 2026/2027 lors de la semaine de la mode à Milan

La maison ‌de couture italienne Giorgio Armani envisagerait de céder une ​participation de 15% en trois parts égales conformément à la volonté de son fondateur, ce qui pourrait amener les ​trois acquéreurs que ce dernier avait choisi avant sa mort, à devenir ​actionnaires du groupe, rapporte dimanche ⁠le quotidien italien La Repubblica.

Le styliste Giorgio Armani, ‌décédé en septembre dernier à l'âge de 91 ans, avait désigné le groupe de luxe ​français LVMH et ‌deux partenaires commerciaux – le fabricant de produits ⁠de beauté L'Oréal et le lunetier EssilorLuxottica – comme acquéreurs privilégiés de la société.

Selon La Repubblica, qui ne cite ⁠pas de sources, ‌le directeur général d'Armani, Giuseppe Marsocci, prépare ⁠un plan stratégique au moment où il s'apprête à ‌mandater deux conseillers pour superviser la cession ⁠de cette participation.

Ces conseillers partageraient ensuite ce plan ⁠sur cinq ‌ans avec de potentiels investisseurs.

Avant le lancement officiel du processus, ​le groupe envisageait de ‌diviser la participation de 15% en trois blocs, conformément à la volonté ​de Giorgio Armani qui souhaitait une vente dans les 12 à 18 mois suivant son décès, ⁠précise le quotidien.

Cela permettrait de maintenir intact l'intérêt des trois acquéreurs potentiels pendant la phase initiale, poursuit La Repubblica.

Un représentant d'Armani a déclaré que le groupe n'avait aucun commentaire à faire concernant cette information.

(Reportage Valentina Za; version ​française Claude Chendjou)

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