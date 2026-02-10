Un groupe d'experts de la Chambre des représentants des États-Unis assigne huit assureurs de santé à comparaître dans le cadre d'une fraude présumée à l'Obamacare

Des citations à comparaître visent la fraude dans les subventions de l'Obamacare, citant le rapport du GAO

Les assureurs coopèrent à l'enquête

La commission demande des informations sur les mesures de protection contre la fraude

(Réécriture avec changement de source) par Sriparna Roy

Les républicains de la commission judiciaire de la Chambre des représentants ont cité à comparaître huit assureurs de santédans le cadre de l'Affordable Care Act (loi sur les soins abordables ) pour obtenir des documents dans le cadre d'une enquête sur des fraudes potentielles concernant les subventions de l'Obamacare.

Les citations à comparaître adressées à Elevance Health

ELV.N , CVS Health CVS.N , Centene CNC.N , GuideWell, Oscar Health OSCR.N , Kaiser Permanente, Health Care Service Corp (HCSC) et Blue Shield of California par le président républicain de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, exigent des informations sur les mesures prises par chaque société pour se protéger contre la fraude.

Dans les lettres envoyées aux entreprises lundi, la commission a cité un rapport récent du Government Accountability Office (bureau de la responsabilité gouvernementale) qui a constaté que des milliards de dollars de subventions Obamacare non réconciliées étaient versés chaque année.

Ces subventions, qui sont des crédits d'impôt sur les primes versés directement par le gouvernement fédéral aux compagnies d'assurance, couvrent la prime d'un assuré au-delà d'un certain pourcentage de son revenu. Ces subventions, qui ont été étendues pendant la pandémie, ont expiré et leur avenir reste incertain.

La Chambre des représentants a adopté une prolongation de trois ans, mais elle doit encore être adoptée par le Sénat, où des négociations sont en cours .

CVS a déclaré à Reuters avoir reçu la lettre et coopérer, tandis que Centene a indiqué qu'il fournissait des informations à la commission judiciaire de la Chambre des représentants dans le but de lutter contre la fraude et d'améliorer l'accès aux soins. Un porte-parole de GuideWell a déclaré que la société avait coopéré à toutes les enquêtes.

Blue Shield of California a déclaré que l'entreprise avait fourni de nombreuses réponses, y compris des données ne montrant aucune preuve de l'existence de prétendus "inscrits fantômes". La HCSC a déclaré qu'elle travaillait en collaboration avec les autorités fédérales et étatiques pour soutenir l'intégrité du programme.

La commission avait d'abord envoyé des lettres aux compagnies en décembre, mais n'était pas satisfaite des réponses.

Les assureurs doivent envoyer les informations à la commission judiciaire de la Chambre des représentants avant le 23 février.

La nouvelle a été rapportée par Axios plus tôt dans la journée.