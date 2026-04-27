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Un grand gestionnaire de fonds américain reste optimiste quant à la dette indienne, estimant que les craintes d'une hausse des taux sont exagérées
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 12:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dharamraj Dhutia

Invesco, l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, estime qu'il est trop tôt pour s'attendre à des hausses de taux d'intérêt de la part de la Banque centrale indienne (Reserve Bank of India) en réponse aux risques liés à la guerre au Moyen-Orient, et privilégie les investissements dans les obligations indiennes à échéance moyenne, selon un gestionnaire de fonds senior de la société.

Norbert Ling, responsable de la gestion des portefeuilles obligataires pour la région Asie-Pacifique, a déclaré vendredi lors d'une interview que le segment de trois à sept ans de la courbe des taux des obligations d'État indiennes présentait un intérêt.

Il a laissé entendre que les pressions inflationnistes ne devraient pas persister et que les marchés pourraient se montrer trop pessimistes quant à l'ampleur des hausses de taux, ce qui offrirait une opportunité de profiter de la baisse.

"Le ventre de la courbe sera plus sensible aux taux", a déclaré M. Ling, en référence au ventre de la courbe des taux.

Le rendement des obligations indiennes à 3 ans s'établissait à 6,28 %, tandis que ceux des obligations à 5 et 7 ans s'élevaient respectivement à 6,69 % et 6,93 % lundi, les rendements de ces trois échéances ayant augmenté de 36 à 41 points de base depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran le 28 février.

Au cours de la même période, les prix du pétrole brut ont bondi de 50 % , suscitant des inquiétudes quant aux risques d'inflation en Inde, qui importe la majeure partie de son approvisionnement.

Les traders spéculent sur le fait qu'une forte hausse de l'inflation induite par les prix du pétrole brut pourrait pousser la banque centrale à relever ses taux d'intérêt, alors qu'il y a encore quelques mois, l'attention se portait davantage sur la possibilité de baisses de taux en raison de conditions de prix locales favorables.

Selon Ling, les perspectives de politique monétaire dépendront de l’ampleur de la répercussion de la hausse des prix des carburants sur l’inflation, de l’évolution du prix du pétrole brut et des éventuelles mesures budgétaires, ce qui signifie qu’il est encore trop tôt pour parier sur des hausses de taux.

Invesco, qui gère 2 100 milliards de dollars d'actifs, se montre également optimiste, encouragée par les mesures récentes prises par la banque centrale indienne pour soutenir la roupie.

Les récentes mesures prises par la RBI pour freiner la spéculation ont renforcé la confiance en signalant que la stabilité monétaire reste une priorité absolue, a déclaré M. Ling.

SORTIES DE CAPITAUX ÉTRANGERS

Les investisseurs étrangers sont devenus de gros vendeurs nets de dette publique indienne depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, se débarrassant de 160 milliards de roupies (1,70 milliard de dollars) d'obligations en mars-avril, selon la Clearing Corporation of India.

M. Ling ne s’en inquiète toutefois pas outre mesure, soulignant que l’Inde a très bien géré son inflation.

"Cette sortie de capitaux relève davantage d’une rotation tactique que d’un retrait structurel des marchés obligataires, car avant la guerre, les investisseurs étrangers étaient optimistes", a déclaré M. Ling.

Le marché obligataire onshore indien reste attractif pour les investisseurs étrangers à la recherche de titres de qualité "investment grade", combinant des rendements d'environ 7 % à un contexte de croissance solide, a-t-il ajouté.

(1 $ = 94,1775 roupies indiennes)

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