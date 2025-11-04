Un gestionnaire d'actifs brésilien rejette les informations de pourparlers avec Bunge au sujet de la participation de Kepler Weber

(Reformulé avec les commentaires de Trigono Capital) par Gabriel Araujo

Le gestionnaire d'actifs brésilien Trigono Capital ne cherche pas à vendre sa participation dans le fabricant de silos à grains Kepler Weber KEPL3.SA , a déclaré un dirigeant mardi, réfutant une information sur des discussions avec le négociant américain en matières premières Bunge au sujet d'une transaction potentielle.

Le journal O Globo a rapporté plus tôt dans la journée que Bunge BG.N était en négociations pour acheter la participation de Trigono dans Kepler Weber, affirmant que les discussions portaient sur une participation de 22%. Il n'a pas précisé comment il avait obtenu cette information.

Les données de Kepler Weber montrent cependant que la participation de Trigono dans l'entreprise s'élève actuellement à 15,3 %.

"Elle n'est pas à vendre et ne l'a jamais été", a déclaré à Reuters Werner Roger, directeur des investissements de Trigono Capital, en faisant référence à la participation du gestionnaire d'actifs dans le fabricant de silos.

Kepler Weber n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Bunge a déclaré qu'elle ne commentait pas ce qu'elle qualifiait de "rumeurs de marché".

Les actions de Kepler Weber ont prolongé leurs pertes après que Reuters a publié les remarques de Roger, se négociant en baisse d'environ 3,6% dans l'après-midi à Sao Paulo. L'indice de référence brésilien Bovespa .BVSP , dont la société ne fait pas partie, est resté pratiquement stable.