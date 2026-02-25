Un fournisseur aérospatial en phase de démarrage décroche son premier contrat de production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

La start-up aérospatiale Salient Motion a annoncé mercredi qu'elle avait décroché son premier contrat de production, en fournissant au fabricant italien de sièges Aviointeriors des systèmes permettant de faire passer les sièges de classe affaires haut de gamme de la position verticale à la position allongée. Fondée par d'anciens employés de l'entreprise de défense Anduril, la société basée à Torrance, en Californie, vise à réduire le temps nécessaire à la conception, à la certification et à la livraison de pièces complexes en réutilisant les blocs de construction logiciels et matériels dans tous les produits. Le contrat est modeste - il porte sur des systèmes d'actionneurs pour quelques centaines de sièges qui seront installés par deux compagnies aériennes sur des Airbus à fuselage étroit et des Boeing à partir de fin 2026 ou début 2027, a déclaré le directeur général Vishaal Mali lors d'un entretien avec Reuters. Mais cela marque un début vers l'objectif de l'entreprise de devenir un fournisseur majeur sur les prochains nouveaux avions de Boeing BA.N et d'Airbus AIR.PA , a-t-il dit. Salient Motion a identifié les actionneurs de siège comme un point d'entrée dans la chaîne d'approvisionnement, a déclaré M. Mali. Les systèmes sont complexes, dominés par un petit groupe de fournisseurs, et de plus en plus importants car les compagnies aériennes s'appuient sur des sièges haut de gamme qui rapportent davantage.

Selon une étude réalisée par Tronos Aviation Consultancy et AeroDynamic Advisory, les compagnies aériennes devraient avoir besoin de plus de huit millions de sièges au cours de la prochaine décennie, ce qui représente un chiffre d'affaires de 52 milliards de dollars sur 10 ans.

Salient Motion a levé 16 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Cantos Ventures et Andreessen Horowitz. L'année dernière, elle a également commencé à collaborer avec Boeing Ventures, la branche d'investissement du géant de l'aérospatiale. En 2023, Salient Motion a été poursuivie en justice par Anduril, qui accusait ses fondateurs d'avoir volé des secrets commerciaux. Les deux entreprises sont parvenues à un accord en 2024. Outre le contrat avec Aviointeriors, Salient Motion a également des composants pour des drones militaires en cours de développement, a déclaré Mali.