Un fonds norvégien investit pour la première fois dans des actifs liés aux énergies renouvelables aux États-Unis
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de la déclaration du fonds, du porte-parole et de la BCI)

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, a réalisé son premier investissement dans des actifs liés aux énergies renouvelables aux États-Unis, en achetant une participation de 33,3% dans un portefeuille de 17 centrales solaires et de cinq installations éoliennes terrestres, a-t-il déclaré mardi.

Norges Bank Investment Management (NBIM) paiera 425 millions de dollars pour sa participation, avec une valeur d'entreprise totale du portefeuille d'environ 2,6 milliards de dollars, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les actifs sont situés aux États-Unis, a précisé un porte-parole de NBIM.

British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et Brookfield prendront chacun une participation de 33,3 % dans le portefeuille, qui a une capacité d'environ 2,3 gigawatts (GW) d'électricité, a indiqué la NBIM.

BCI a déclaré séparément que les actifs seraient détenus par les trois groupes par l'intermédiaire d'une société commune, Northview Energy, qui pourrait investir 1,5 milliard de dollars de capitaux propres supplémentaires dans des actifs additionnels aux États-Unis et au Canada.

