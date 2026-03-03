 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Armes de pointe : Donald Trump insatisfait du niveau d'approvisionnement des Etats-Unis, pointant les "dons" à l'Ukraine par Joe Biden
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/03/2026 à 15:10

( AFP / MANDEL NGAN )

( AFP / MANDEL NGAN )

Donald Trump a régulièrement critiqué le soutien apporté par l'administration démocrate à l'Ukraine depuis l'invasion russe.

Joe Biden aurait-il été trop généreux avec l'Ukraine ? C'est du moins l'accusation formulée par son successeur. Lundi, le président américain Donald Trump s'est en effet dit insatisfait du niveau d'approvisionnement de son pays en armes de pointe, soulignant les "dons" effectués par Joe Biden à l'Ukraine.

Concernant les armements de pointe, "nous ne sommes pas encore là où nous voulons être", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, accusant donc Joe Biden d'avoir "donné une grande partie du haut de gamme" à Kiev. "De nombreuses armes supplémentaires de haute qualité sont stockées pour nous dans des pays périphériques", a-t-il déploré. Donald Trump a toutefois assuré que concernant l'armement de catégorie "moyenne" et "moyenne supérieure", "les stocks de munitions des Etats-Unis n'ont jamais été aussi élevés" et que le pays disposait d'un approvisionnement "pratiquement illimité".

"Les guerres peuvent être menées 'indéfiniment' et avec beaucoup de succès, en utilisant uniquement ces réserves", a-t-il assuré, sans mentionner la guerre dans laquelle son pays est engagé depuis samedi contre l'Iran. Donald Trump a régulièrement critiqué le soutien apporté par l'administration démocrate à l'Ukraine depuis l'invasion russe, et suspendu l'aide américaine concernant les fournitures de matériels militaires.

Joe Biden
Proche orient
Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
Donald Trump

8 commentaires

  • 16:08

    Selon Trump le "haut de gamme" aurait été donné à Kiev alors que l'Ukraine n'a pas reçu ni le moindre avion, ni le moindre missile à longue portée des États-Unis et que par contre, les Américains ont appris et reçu toute la technique des drones des Ukrainiens ! Quelle honte ce Trump !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Guerre au Moyen-Orient: Wall Street flanche à l'ouverture
    information fournie par AFP 03.03.2026 15:58 

    La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, au quatrième jour du conflit israélo‑américain avec l'Iran, plombée par les craintes d'une guerre prolongée et de son impact sur l'économie américaine. Vers 14H45 GMT, le Dow Jones chutait de 2,19%, l'indice ... Lire la suite

  • Des gardes talibans à un checkpoint de Kandahar, en Afghanistan, le 3 mars 2026 ( AFP / - )
    Conflit Afghanistan-Pakistan : des dizaines de milliers d'Afghans déplacés, selon l'ONU
    information fournie par AFP 03.03.2026 15:56 

    Des dizaines de milliers d'Afghans ont dû fuir leur domicile en raison des affrontements frontaliers de ces derniers jours entre l'Afghanistan et le Pakistan, ont indiqué mardi les Nations Unies. Après des mois d'accrochages, les deux voisins s'affrontent depuis ... Lire la suite

  • Le président brésilien Lula da Silva à Brasília, le 27 février 2026. ( AFP / EVARISTO SA )
    Brésil: la croissance ralentit à 2,3% en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 15:42 

    L'économie brésilienne a enregistré une croissance de 2,3% l'an dernier, marquant un net ralentissement par rapport à 2024 (3,4%), sur fond de politique monétaire stricte fustigée par Lula, selon les données officielles publiées mardi. Le Produit intérieur brut ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La guerre au Moyen-Orient menace une économie britannique déjà ralentie en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.03.2026 15:39 

    La prévision officielle de croissance du Royaume-Uni pour 2026 a été revue à la baisse mardi, un nouveau coup dur pour le gouvernement travailliste, malgré une amélioration pour les années suivantes, et les perspectives pourraient encore s'assombrir avec la guerre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank