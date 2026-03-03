Armes de pointe : Donald Trump insatisfait du niveau d'approvisionnement des Etats-Unis, pointant les "dons" à l'Ukraine par Joe Biden

( AFP / MANDEL NGAN )

Donald Trump a régulièrement critiqué le soutien apporté par l'administration démocrate à l'Ukraine depuis l'invasion russe.

Joe Biden aurait-il été trop généreux avec l'Ukraine ? C'est du moins l'accusation formulée par son successeur. Lundi, le président américain Donald Trump s'est en effet dit insatisfait du niveau d'approvisionnement de son pays en armes de pointe, soulignant les "dons" effectués par Joe Biden à l'Ukraine.

Concernant les armements de pointe, "nous ne sommes pas encore là où nous voulons être", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, accusant donc Joe Biden d'avoir "donné une grande partie du haut de gamme" à Kiev. "De nombreuses armes supplémentaires de haute qualité sont stockées pour nous dans des pays périphériques", a-t-il déploré. Donald Trump a toutefois assuré que concernant l'armement de catégorie "moyenne" et "moyenne supérieure", "les stocks de munitions des Etats-Unis n'ont jamais été aussi élevés" et que le pays disposait d'un approvisionnement "pratiquement illimité".

"Les guerres peuvent être menées 'indéfiniment' et avec beaucoup de succès, en utilisant uniquement ces réserves", a-t-il assuré, sans mentionner la guerre dans laquelle son pays est engagé depuis samedi contre l'Iran. Donald Trump a régulièrement critiqué le soutien apporté par l'administration démocrate à l'Ukraine depuis l'invasion russe, et suspendu l'aide américaine concernant les fournitures de matériels militaires.