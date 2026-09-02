Un fonds lié à Jefferies intente une action en justice contre le courtier Radiant World à Londres

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LAM Trade Finance Group II, dans lequel la banque américaine Jefferies JEF.N détient une participation minoritaire, s'apprête à intenter une action en justice contre le négociant en minerai de fer Radiant World à Londres, selon des documents judiciaires.

Radiant World a été mise sous pression ces dernières semaines en raison de craintes selon lesquelles les factures fournies à ses banques n'auraient pas été valides. La société a fermement nié ces allégations, qui ont conduit certaines contreparties et certains prêteurs à suspendre ou à restreindre leurs relations commerciales avec elle.

LAM Trade Finance Group II a déposé une requête préalable à l’action devant la Haute Cour de Londres le 27 août, comme l’indiquent les dossiers judiciaires. La nature de cette requête ou l’objet de celle-ci ne ressortaient pas clairement du dossier judiciaire, qui ne contenait aucun document accessible au public.

Outre Radiant World, son fondateur Pinkesh Nahar, Sapphire Minmetals Corp — une autre société de négoce qui faisait autrefois partie de Radiant World — et le président de Sapphire Minmetals, Rakesh Sethi, ont été cités comme défendeurs dans la requête. Aucune autre information n’était disponible.

Le directeur général du négociant en matières premières Glencore GLEN.L , Gary Nagle, a déclaré le mois dernier que la société considérait Radiant World et Sapphire Minmetals comme faisant partie du même groupe , bien que M. Sethi ait nié que ce fût le cas.

Radiant World, Jefferies et M. Sethi n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires. M. Nahar n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Jefferies a été informé que certaines des factures justifiant son financement accordé à Sapphire Minmetals n’étaient pas authentiques, a rapporté Bloomberg News le mois dernier.

Le dépôt de plainte auprès de la Haute Cour de Londres marque le premier litige en Grande-Bretagne dans l'affaire Radiant World.

Mizuho Bank, la branche bancaire de Mizuho Financial Group

8411.T , a intenté une action contre l’entité opérationnelle de Radiant World à Singapour, selon le site web de la Cour suprême de Singapour.

Un autre créancier, la société de financement du commerce Incomlend, poursuit Radiant World et Nahar à Singapour pour un montant de 34 millions de dollars, a rapporté Bloomberg News le mois dernier.