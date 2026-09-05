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Un fonds lié à Jefferies détient une exposition de près de 500 millions de dollars à la société de trading Radiant World, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 07:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un fonds géré par une filiale de la banque américaine Jefferies JEF.N détient près de 500 millions de dollars d'exposition envers le négociant en minerai de fer Radiant World, son fondateur et une autre entité, a rapporté samedi le Financial Times.

* LAM Trade Finance Group II , un fonds géré par une filiale de Jefferies et dans lequel Jefferies détient une participation minoritaire, a obtenu d'un tribunal londonien une ordonnance de gel des avoirs à l'encontre de Radiant World, de son fondateur Pinkesh Nahar et de Sapphire Minmetals, qui faisait autrefois partie de Radiant World, a rapporté mercredi Reuters, citant une source proche du dossier.

* Le FT a indiqué que l’ordonnance de gel portait sur un montant pouvant atteindre 499 millions de dollars, selon des sources proches du dossier, ce qui place l’exposition du fonds à un niveau nettement supérieur à celui précédemment annoncé.

* Reuters avait précédemment indiqué que Jefferies avait une exposition liée au financement du commerce extérieur d’environ 300 millions de dollars vis-à-vis de Radiant World par l’intermédiaire de son fonds Point Bonita.

* Point Bonita avait attiré l’attention l’année dernière après que Jefferies eut révélé qu’il détenait des centaines de millions de dollars d’exposition envers le fabricant de pièces automobiles First Brands Group, alors en faillite.

* Jefferies et Radiant World n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Jefferies a refusé de s’exprimer auprès du Financial Times.

* Radiant World fait l’objet d’une enquête en raison de soupçons selon lesquels les factures fournies à ses banques pourraient ne pas être valides.

* La société a fermement nié ces allégations, qui ont conduit certaines contreparties et certains prêteurs à suspendre ou à restreindre leurs relations commerciales avec elle.

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