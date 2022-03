Un fonds de Lazard Frères Gestion intègre la gamme d'unités de compte de la MACSF

(NEWSManagers.com) - La MACSF vient de sélectionner le fonds Lazard Convertible Global pour son offre en assurance vie et son plan épargne-retraite (PER). Le nouveau support est intégré au sein du profil Libre des contrats RES Multisupport et RES Retraite. Lancé en 1985, ce fonds compte aujourd’hui plus de 5 milliards d’euros d’encours. La gestion du portefeuille est réalisée par une équipe dédiée de 6 personnes et intègre des critères ESG.