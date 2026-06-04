Un fonds de crédit privé de Blackstone limite les retraits face à la forte augmentation des demandes de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 3)

Blackstone BX.N a plafonné les retraits de son fonds de crédit privé phare alors que les demandes de rachat ont augmenté au deuxième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi, devenant ainsi le dernier gestionnaire d'actifs à prendre cette mesure.

Les investisseurs du Blackstone Private Credit Fund (BCRED) ont cherché à retirer 10% des parts en circulation lors de l'offre publique de rachat du deuxième trimestre, contre 7,9% au trimestre précédent. Le fonds honorera les demandes de rachat représentant 5% des parts en circulation.

Les rachats sur les fonds de crédit privés non cotés ont augmenté ces derniers mois, une série de mauvaises nouvelles concernant cette classe d'actifs de plusieurs milliers de milliards de dollars ayant déstabilisé les investisseurs fortunés.

Alors que la plupart des gestionnaires d'actifs avaient déjà plafonné les rachats à la limite habituelle de 5% lors des offres publiques d'achat du premier trimestre, Blackstone et Oaktree Capital Management s'étaient abstenus de le faire, honorant 100% des demandes de rachat.

Les fenêtres de rachat des principaux fonds de crédit privés non cotés américains pour le deuxième trimestre ont commencé à se refermer vendredi dernier, les acteurs du marché surveillant de près le rythme des demandes de retrait.

Cliffwater a été le premier à communiquer mardi ses chiffres de rachats pour le deuxième trimestre. Les demandes de retrait sur son fonds de crédit privé phare, d'une valeur de 31,3 milliards de dollars , se sont aggravées, passant de 14% au premier trimestre à 17%.

Les fonds de crédit privés non cotés, à l'instar de BCRED, offrent aux investisseurs une liquidité grâce à des offres publiques de rachat trimestrielles pouvant atteindre 5% des parts.

Le fonds reste bien capitalisé, les remboursements et les entrées de capitaux dépassant les rachats d'actions, a-t-il indiqué.

Les entrées de capitaux ont représenté environ 2% de la valeur liquidative de BCRED au deuxième trimestre, ce qui s'est traduit par une sortie nette d'environ 3% de la valeur liquidative.

“Les rachats ont ralenti au cours de la seconde moitié de la période d'offre, les volumes sur le marché onshore étant inférieurs aux niveaux du trimestre précédent”, a déclaré le fonds dans une lettre aux actionnaires.