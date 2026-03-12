Un fonds d'investissement remet en question les évaluations du portefeuille de crédit privé de Blue Owl, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Glendon Capital Management a déclaré que les prêteurs privés tels que Blue Owl OWL.N dissimulent les faiblesses de leurs portefeuilles et qu'une forte correction des marchés de la dette est imminente, a rapporté le Financial Times jeudi.

Glendon a déclaré que les fonds de crédit privés gérés par Blue Owl et nombre de ses rivaux avaient "déformé" les taux de perte de leurs portefeuilles et étaient assis sur "des pertes plus importantes que celles déclarées", selon le rapport du FT, citant une présentation.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Blue Owl n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau, tandis que Glendon n'a pas pu être joint immédiatement. Une avalanche de mauvaises nouvelles à la suite de plusieurs problèmes de crédit au cours des derniers mois a attiré l'attention sur le marché du crédit privé, qui représente environ 2 000 milliards de dollars, les investisseurs s'interrogeant sur la santé des portefeuilles de prêts et sur la résistance des emprunteurs dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés. Mercredi, Morgan Stanley a limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, et JPMorgan Chase a réduit la valeur de certains prêts aux fonds de crédit privé.