Un fonctionnaire américain avertit que les petits aéroports pourraient bientôt fermer en raison des absences de la TSA

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(Ajout d'une lettre de l'industrie du voyage et des efforts du Congrès dans les paragraphes 3 à 5) par David Shepardson

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a prévenu jeudi que si la fermeture partielle du gouvernement se poursuivait, les petits aéroports pourraient bientôt fermer leurs portes, car 50 000 agents de sécurité aéroportuaire sont privés de salaire.

Depuis dimanche, environ 10 % du personnel aéroportuaire de l'administration de la sécurité des transports ne s'est pas présenté au travail chaque jour, soit cinq fois le taux normal. Cette situation a entraîné de longues files d'attente dans un certain nombre de grands aéroports.

La U.S. Travel Association et une coalition de groupes de l'industrie du voyage comprenant des compagnies aériennes, des hôtels et des sociétés de location de voitures ont appelé jeudi à une action urgente.

"La sécurité des voyageurs et du pays est en jeu", ont-ils déclaré dans une lettre. "Cette situation met à rude épreuve le personnel de première ligne chargé de protéger des millions de voyageurs."

Jeudi, les républicains et les démocrates du Sénat ont fait des tentatives rivales pour financer la TSA, mais ne sont pas parvenus à un accord unanime.

M. Duffy a déclaré lors d'une interview sur CNBC que si l'impasse se prolongeait la semaine prochaine, le gouvernement pourrait être contraint de prendre des mesures extraordinaires.

Il a fait remarquer que la semaine prochaine, les agents de la TSA ne recevront pas un autre salaire complet, le 27 mars, et que la situation risque d'empirer à l'approche de cette date.

"À l'approche de la semaine prochaine, alors qu'ils s'apprêtent à manquer un nouveau paiement, ce qui se passe aujourd'hui va ressembler à un jeu d'enfant", a déclaré M. Duffy. "Vous allez voir de petits aéroports, je crois, fermer. Vous allez voir des files d'attente interminables."

Le taux d'absentéisme était beaucoup plus élevé dans certains grands aéroports mercredi, notamment 25 % à l'aéroport JFK de New York et à San Juan (Porto Rico), 38 % à Atlanta et Houston Bush, a indiqué le département de la sécurité intérieure (Homeland Security Department).

Certains aéroports ont fermé un certain nombre de points de contrôle de sécurité et d'autres s'efforcent de collecter des fonds pour aider les employés de la TSA à acheter de la nourriture ou d'autres produits de première nécessité. Les directeurs généraux des grandes compagnies aériennes ont appelé à une sortie rapide de l'impasse.

Le ministère de la sécurité intérieure a indiqué que 366 agents de la TSA avaient quitté leur poste pendant la fermeture. À l'automne dernier, la fermeture du gouvernement pendant 43 jours avait entraîné de nombreuses perturbations des vols et la FAA avait ordonné une réduction de 10 % des vols dans les principaux aéroports.

Cette fois-ci , le financement du DHS est devenu caduc le 13 février, le Congrès n'étant pas parvenu à un accord sur les réformes de l'application de la législation sur l'immigration demandées par les démocrates.

Les compagnies aériennes s'attendent à une période de voyage record au printemps, avec 171 millions de passagers prévus , soit une augmentation de 4 % par rapport à la même période de deux mois l'année dernière.