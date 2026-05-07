Le gouvernement présente une stratégie pour l'emploi des jeunes

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, à la sortie de l'Elysée, le 6 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Mieux orienter les jeunes vers les métiers qui recrutent, aller chercher les décrocheurs, promouvoir des jobs étudiants "de qualité": le gouvernement a présenté jeudi une stratégie pour améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, dont le taux de chômage grimpe, mais sans moyens supplémentaires.

L'objectif est de porter le taux d'emploi des 15-24 ans à 40% d'ici 2030, contre 34,3% fin 2025, selon le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, qui présentait ce plan interministériel de 15 mesures, baptisé "Emploi futur".

Les dernières statistiques en date du chômage ont montré une forte hausse chez les jeunes dont le taux a atteint 21,5%. La proportion des NEET, ces jeunes ni scolarisés ni en emploi ni en formation et échappant parfois à tous les dispositifs d'accompagnement, de 12,9% selon l'Insee, constitue une autre source d'inquiétude.

Le gouvernement constate également que les jeunes Français mettent plus longtemps que d'autres Européens à accéder au marché du travail.

"Si jamais on devait subir un retournement économique en raison de la situation internationale, c’est certainement le marché du travail des jeunes qui en pâtirait le premier", a averti M. Farandou jeudi à l'issue d'un déplacement à l'université Paris-Est Créteil.

Les 15 mesures présentées ne nécessitent ni évolution législative ni budget supplémentaire, assurent les ministères concernés.

Elles se déclinent en trois axes: mieux orienter les jeunes et les sensibiliser aux métiers qui recrutent (défense, nucléaire, médico-social...), les rapprocher de l'entreprise tout en renforçant la sécurité au travail et, enfin, anticiper les ruptures de parcours et accompagner de manière intensive ceux qui en ont besoin.

Ces annonces interviennent moins d'un mois après le décès d'un lycéen dans le Gard lors d'un stage d'observation dans une entreprise du BTP, qui a provoqué un débat sur ces stages.

L'accès des étudiants ayant interrompu leurs études à des formations "courtes et professionnalisantes" doit être favorisé, par exemple via les Préparations opérationnelles à l'emploi de France Travail ( AFP / Ludovic MARIN )

Parmi les mesures prévues, la création pour l'ensemble des formations professionnelles initiales d'un "InserScore" - un indicateur des débouchés (pourcentage des jeunes en emploi à l'issue de la formation, salaire médian)- afin d'aider les jeunes à faire des "choix éclairés".

Une application intitulée "1jeuneDessolutions" doit être créée, afin de regrouper tous les services de l'Etat dont les jeunes ont besoin.

Plus large et plus flou, le lancement d'une "gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des secteurs stratégiques" pour adapter l'offre de formation aux besoins, notamment en améliorant le dialogue entre administrations et universités.

L'accès des étudiants ayant interrompu leurs études à des formations "courtes et professionnalisantes" doit être favorisé, par exemple via les Préparations opérationnelles à l'emploi de France Travail.

Le plan prévoit aussi de "valoriser les entreprises qui s'engagent pour favoriser des jobs étudiants de qualité".

- "Au rabais" -

Pour les NEET, il entend favoriser les stages et mises en situation professionnelles lors de l'accompagnement par les missions locales.

Un jeune lors de cours pratiques dans un centre d'apprentissage de la région parisienne, le 27 septembre 2018 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le mentorat et le parrainage vers l'emploi doivent aussi être renforcés pour les publics les plus vulnérables, comme les jeunes sortant de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Si ce plan peut être mis en place sans budget supplémentaire, Jean-Pierre Farandou, assure vouloir faire de la jeunesse la priorité de son ministère pour le budget 2027.

Ses annonces interviennent sur fond de baisse du budget des missions locales (-7,6% dans le budget 2026) et de coup de rabot sur les aides à l'apprentissage.

Le Medef a noté auprès de l'AFP que ce plan "rejoint nombre de (ses) propositions". Il dit s'étonner "que le gouvernement prennent des mesures qui réduisent l'efficacité de l'apprentissage, une politique qui a été un véritable succès pour tous les jeunes".

La secrétaire générale de l'Unef, Manon Moret, dénonce, elle, "un plan au rabais, pro-entreprises" et "sans moyens".

Jean-Pierre Farandou s'est rendu jeudi matin avec ses homologues de l'Enseignement supérieur et de la Jeunesse à l'université de Créteil pour parler "amélioration de l'encadrement et du développement des emplois étudiants", avant une visite à Angers pour évoquer les ruptures de parcours.

A Créteil, des exemples vertueux de jobs étudiants proposés par l'université, avec des horaires flexibles, compatibles avec les études, ont été présentés.

Mais des étudiants rappellent, comme Adil Tagri, étudiant en médecine, que certains, notamment parce qu'ils sont issus de la classe moyenne et non boursiers, sont contraints de travailler de longues heures hebdomadaires et parfois de redoubler pour concilier études et travail.