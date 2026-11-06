Un FCF plus que doublé pour Cellnex à fin septembre

Cellnex revendique de "solides progrès au cours des neuf premiers mois de 2026, combinant croissance organique, gains d'efficacité opérationnelle et baisse de l'intensité des investissements", ce qui lui a permis de plus que doubler son free cash-flow (FCF), à 474 MEUR, contre 186 MEUR un an auparavant.

L'exploitant espagnol d'infrastructures de télécommunications et de radiodiffusion a dévoilé, jeudi soir, un EBITDAaL en progression de 5,7%, à 1 890 MEUR pour les neuf premiers mois de 2026, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 2 549 MEUR, en hausse de 4,7%, portant ainsi la marge à 84,7%.

Ces résultats s'appuient sur un chiffre d'affaires de 3 008 MEUR ( 2,4% sur un an). Sur le plan opérationnel, le groupe comptait 187 693 points de présence à fin septembre ( 4,7%), après avoir ajouté 4 726 nouveaux sites de manière organique au cours des neuf premiers mois de 2026.

Cellnex a aussi réduit ses charges d'exploitation à périmètre constant de 4,4%, alors même que le groupe exploitait environ 2 900 antennes supplémentaires. En conséquence, le coût par antenne a baissé de 3,5% par rapport à l'année précédente.

Le flux de trésorerie disponible récurrent ajusté (RLFCF) a progressé de 11,2% en croissance organique, à périmètre constant, pour atteindre 1 390 MEUR. Le RLFCF par action a augmenté de 18,3%, à 2,09 EUR.

Cellnex réaffirme ses prévisions pour 2026 et ses perspectives pour 2027 concernant le chiffre d'affaires (hors refacturation), l'EBITDA ajusté et le RLFCF. Pour l'année en cours, le groupe table ainsi sur un EBITDA ajusté compris entre 3 425 et 3 525 MEUR.