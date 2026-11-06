 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un FCF plus que doublé pour Cellnex à fin septembre
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 09:03

Ajouter Boursorama à vos sources

Cellnex revendique de "solides progrès au cours des neuf premiers mois de 2026, combinant croissance organique, gains d'efficacité opérationnelle et baisse de l'intensité des investissements", ce qui lui a permis de plus que doubler son free cash-flow (FCF), à 474 MEUR, contre 186 MEUR un an auparavant.

L'exploitant espagnol d'infrastructures de télécommunications et de radiodiffusion a dévoilé, jeudi soir, un EBITDAaL en progression de 5,7%, à 1 890 MEUR pour les neuf premiers mois de 2026, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 2 549 MEUR, en hausse de 4,7%, portant ainsi la marge à 84,7%.

Ces résultats s'appuient sur un chiffre d'affaires de 3 008 MEUR ( 2,4% sur un an). Sur le plan opérationnel, le groupe comptait 187 693 points de présence à fin septembre ( 4,7%), après avoir ajouté 4 726 nouveaux sites de manière organique au cours des neuf premiers mois de 2026.

Cellnex a aussi réduit ses charges d'exploitation à périmètre constant de 4,4%, alors même que le groupe exploitait environ 2 900 antennes supplémentaires. En conséquence, le coût par antenne a baissé de 3,5% par rapport à l'année précédente.

Le flux de trésorerie disponible récurrent ajusté (RLFCF) a progressé de 11,2% en croissance organique, à périmètre constant, pour atteindre 1 390 MEUR. Le RLFCF par action a augmenté de 18,3%, à 2,09 EUR.

Cellnex réaffirme ses prévisions pour 2026 et ses perspectives pour 2027 concernant le chiffre d'affaires (hors refacturation), l'EBITDA ajusté et le RLFCF. Pour l'année en cours, le groupe table ainsi sur un EBITDA ajusté compris entre 3 425 et 3 525 MEUR.

Valeurs associées

CELLNEX TELECOM
27,0000 EUR Sibe -0,33%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un écran indique le cours en direct de l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo, le 6 novembre 2026 ( AFP / Andrew Caballero-Reynolds )
    Marchés mondiaux : L'Europe rattrapée par la déroute de la tech aux Etats-Unis et en Asie
    information fournie par AFP 06.11.2026 09:40 

    Les Bourses européennes sont en net repli vendredi, emportées à leur tour par la déroute des valeurs technologiques à Wall Street et en Asie, les investisseurs redoutant que la victoire des démocrates aux élections américaines ne freine l'essor de l'intelligence ... Lire la suite

  • Des gens se promènent dans le quartier commerçant de Ginza, à Tokyo
    Kering: Martine Rose nommée directrice artistique de Balenciaga
    information fournie par Reuters 06.11.2026 09:39 

    La designer Martine Rose prend les rênes de la ‌création chez Balenciaga, a annoncé vendredi le propriétaire de la maison de mode, Kering, remplaçant ainsi l'Italien Pierpaolo Piccioli, resté seulement ​16 mois en tant que directeur artistique de la marque espagnole. ... Lire la suite

  • Le logo du fabricant d'acier inoxydable Aperam, près de Paris
    Aperam-Ebitda du T3 +39% sur un an, mais recule en glissement trimestriel
    information fournie par Reuters 06.11.2026 09:39 

    par Rihab Latrache Aperam a annoncé vendredi ‌un Ebitda du troisième trimestre en baisse par rapport au trimestre précédent, mais supérieur ​au résultat de la même période l'année dernière, le producteur d'acier inoxydable citant les gains structurels générés par ... Lire la suite

  • ROBERTET : Risque de correction sous les résistances
    ROBERTET : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 06.11.2026 09:36 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,8 -1,53%
CAC 40
8 114,01 -1,11%
SOITEC
93,74 +2,29%
BIOPHYTIS
0,04 -0,50%
2CRSI
16,2 -0,12%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank