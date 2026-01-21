Un exercice 2025 de transition, marqué par un sentiment d’inachèvement. (Drone Volt)

Un exercice 2025 de transition, marqué par un sentiment d’inachèvement.

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié un état des lieux commercial mitigé pour l’exercice fiscal 2025, marquée par des performances financières décevantes sur cet exercice, mais assortie de perspectives encourageantes pour 2026. Une nouvelle année de croissance est attendue sur ses activités à forte marge, ce qui devrait permettre d’atteindre l’objectif d’EBITDA positif initialement visé pour 2025, avec toutefois un décalage dans le temps. Par ailleurs, Drone Volt continue d’envisager une cotation au NASDAQ en 2026, susceptible de soutenir sa valorisation et de renforcer sa crédibilité sur le marché nord-américain, stratégique pour le groupe, confortant ainsi notre recommandation positive sur le titre.

ACTUALITÉ

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 a reculé de 73 %, passant de 32,7 M€ à 8,8 M€, en deçà de notre estimation optimiste de 10,7 M€.

La marge brute de l’exercice 2025 s’est contractée de 14 %, passant de 4,0 M€ à 3,6 M€, inférieure à nos attentes de 5,4 M€.

La société a indiqué anticiper, en 2026, une montée en puissance des activités à forte marge.

ANALYSE

Une fin d’exercice frustrante

Le manque à gagner sur le chiffre d’affaires semble provenir d’un décalage dans la comptabilisation de récents contrats de R&D signés, lesquels devraient, de ce fait, être reconnus en 2026. Les ventes de drones « internes » ont également reculé, passant de 105 à 78 unités, et ce malgré une forte progression en Amérique du Nord (28 drones vendus aux États-Unis et 9 au Canada), contribuant elles aussi à l’écart. En revanche, le chiffre d’affaires de la Distribution s’est établi au-dessus de nos attentes à 3,1 M€ (contre 2,5 M€ attendus), sans qu’aucune explication ne soit apportée quant à cette vigueur en fin d’exercice.

La marge brute de l’exercice 2025 a diminué de 14 %, passant de 4,0 M€ à 3,6 M€, en deçà de notre prévision de 5,4 M€. Cette contre-performance s’explique par un mix de revenus plus défavorable qu’anticipé, lié au décalage apparent de la reconnaissance des revenus des nouveaux contrats de R&D, entraînant un niveau d’activité plus faible et, par conséquent, une pression sur le profit brut attendu. Néanmoins, les marges brutes des deux divisions ont globalement bien résisté : la Distribution a dépassé nos attentes d’environ 90 k€, tandis que DV Factory, Services & Academy ressort à 1,9 M€ en dessous.

Des perspectives encourageantes pour 2026

La société indique anticiper une hausse des activités à forte marge en 2026, avec plusieurs contrats susceptibles d’être annoncés dans les prochains jours, mais n’a pas communiqué d’objectif d’EBITDA positif, après un EBITDA manqué au S2 2025. Nous estimons toutefois qu’une montée en puissance des activités à forte marge devrait conduire à un EBITDA positif à un moment donné, la marge brute de la Distribution ne représentant que 14 % du total, ce qui devrait être relativement aisé à compenser, y compris en cas d’arrêt abrupt de cette activité.

Drone Volt a également indiqué qu’elle poursuivra une stratégie d’acquisitions complémentaires (« bolt-on ») grâce au renforcement de sa structure de capital au cours de l’année, et qu’une cotation au NASDAQ demeure une option pour 2026, susceptible de créer de la valeur pour les actionnaires. Une telle opération pourrait en effet renforcer sa crédibilité sur le marché nord-américain, stratégique, et les start-ups innovantes y bénéficient généralement de multiples de valorisation plus élevés ; à titre d’exemple, un pair comme AeroVironment se traite à une valorisation supérieure de plus de deux fois en termes de P/B.

IMPACT

Nous intégrerons ces données à notre modèle, ce qui devrait entraîner une baisse de notre objectif de cours, compte tenu du chiffre d’affaires et de la marge brute inférieurs réalisés en 2025. Cela aura également un impact sur nos hypothèses prospectives.