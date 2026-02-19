Un exercice 2025 compliqué pour Eramet, désendettement en vue et dividendes gelés
Le chiffre d'affaires ajusté s'élève à 3,155 MdsEUR en 2025, en recul de 7% en glissement annuel.
Il enregistre une perte nette (hors SLN, sa filiale en Nouvelle-Calédonie) de 370 MEUR, "compte tenu principalement de la baisse de l'Ebitda et de la contribution limitée de PT WBN, ainsi que d'une charge pour dépréciation d'actifs de l'activité sables minéralisés (171 MEUR) principalement liée à la baisse des perspectives de prix long terme sur ce marché".
Le free cash-flow ajusté s'établit à - 481 MEUR contre -308 MEUR un an avant. Il inclut les dividendes reçus de PT WBN (entité dans l'industrie mondiale du nickel, située sur l'île d'Halmahera en Indonésie, dont Eramet détient 43% du capital) à hauteur de 34 MEUR (en ligne avec la forte baisse de l'Ebitda), ainsi que des décaissements d'impôt de 137 MEUR.
L'entreprise minière et métallurgique indique qu'aucun versement de dividende ne sera proposé au titre de 2025.
Pour Christel Bories, PDG d'Eramet, "en 2025, le contexte macroéconomique défavorable et un bas de cycle des matières premières conjugué à la baisse du dollar ont pesé sur la rentabilité et la génération de cash du groupe, tandis que notre performance opérationnelle n'a pas été partout à la hauteur de nos objectifs".
Face à une situation financière dégradée, et avec le soutien de son conseil d'administration, Eramet déploie un plan de financement détaillé en vue d'améliorer la génération de cash et à renforcer son bilan. Il doit permettre au groupe minier de normaliser ses ratios de crédit ( gearing et leverage ) et
sécuriser sa liquidité et son accès au marché obligataire.
Via ce plan, Eramet vise notamment à renforcer ses fonds propres à hauteur d'environ 500 MEUR en 2026, dont le principe est convenu avec les actionnaires de référence. Les résolutions nécessaires seront votées à la prochaine assemblée générale et les modalités seront précisées à l'approche de
l'opération.
Suspension du dividende pour les deux ans à venir
En outre, l'entreprise a lancé ReSolution fin 2025, un programme d'actions pour améliorer sa performance et réaliser pleinement le potentiel de son portefeuille d'actifs de premier rang. Ce programme a pour objectif de "générer un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année pleine de 130-170 MEUR d'ici deux ans (aux conditions économiques de 2025), avec un plein impact attendu en 2028.
Il vise également une stricte discipline en matière de capex, avec un impact positif sur le free cash flow du groupe. Les capex sont ainsi attendus en baisse de l'ordre de 30 à 40% en 2026 et devraient se situer entre 250 et 290 MEUR.
La société affirme qu'elle "suivra une approche stricte en matieère d'allocation du capital, donne priorité à son désendettement et va restreindre ses investissements et geler les dividendes pendant deux ans pour assainir sa structure financière".
Les représentants des actionnaires de référence ont approuvé ce plan lors du conseil d'administration du 18 février 2026 et se sont engagés à voter en faveur des résolutions qui seraient nécessaires à sa mise en oeuvre.
Par ailleurs, pour 2026, Eramet a pour objectif d'extraire et d'acheminer une quantité importante de minerai de manganèse, mais prévient que cela coûtera plus cher à produire. Le groupe veut transporter entre 6,4 et 6,8 millions de tonnes de minerai. Le coût de revient ( cash cost ) devrait se situer entre 2,4 et 2,6 USD par unité. Ce coût augmente par rapport aux années précédentes, principalement à cause d'un effet de change défavorable.
En outre, il vise une production entre 17 000 et 20 000 tonnes de carbonate de lithium, l'objectif étant que l'usine tourne à 100% de sa capacité maximale d'ici la fin de l'année 2026.
Eramet souhaite vendre environ 9 millions de tonnes (mth) de minerai de nickel à des clients externes. Le gouvernement indonésien n'a autorisé pour l'instant que 12 Mth d'extraction totale. Eramet juge cela insuffisant et compte demander officiellement une augmentation de ce quota dès que possible pour booster ses ventes.
Réagissant à cette performance annuelle, Oddo BHF explique qu'"Eramet aborde une nouvelle phase périlleuse de renforcement de son bilan et que la volatilité sur le titre risque de demeurer élevée tant que les modalités de l'augmentation de capital ne sont pas connues". Dans ce contexte, le broker confirme sa recommandation neutre sur Eramet.
De son côté, Portzamparc reste à "alléger", tout en abaissant son objectif de cours de 58 à 50 EUR. "En définitive, Eramet clôture l'année dans des dispositions peu enviables. Nous pensions que le groupe pourrait faire sans financement equity. En première approche, nous abaissons notre objectif de cours alors que les éléments de guidances avancés pour 2026 sont sans surprise (exception faite peut-être de la forte rationalisation des Capex à 250-290 MEUR) et que les cours des principaux minerais (nickel et lithium notamment) ont eu tendance à consolider sur les dernières semaines", relève le bureau d'études.
La vacance du pouvoir exécutif
Avant de publier hier soir ses résultats annuels, Eramet était dans la tourmente. Il y a 10 jours, le groupe minier confirmait le retrait temporaire de son directeur financier Abel Martins-Alexandre. Cette décision faisait suite à une ouverture d'une enquête interne sur ses méthodes de gestion. Ce retrait est intervenu dans une période de forte instabilité au sein du groupe.
Quelques jours plus tôt, le directeur général d'Eramet, Paulo Castellari, avait été révoqué par le conseil d'administration. Le groupe minier avait indiqué dans un communiqué "avoir mis un terme avec effet immédiat au mandat de Paulo Castellari en raison de divergences sur les modes de fonctionnement". Réuni le 1er février dernier, l'organe a évoqué des désaccords avec l'exécutif, sans en préciser la nature.
Dans l'attente de la nomination d'un successeur, la présidente du groupe, Christel Bories, assure la direction générale à titre intérimaire. Cette organisation est transitoire. Une fois le nouveau directeur général désigné, les fonctions de président et de directeur général seront de nouveau dissociées.
Paulo Castellari avait été désigné il y a moins d'un an, le 13 février 2025, mais n'était entré en fonction qu'à l'issue de l'assemblée générale du 27 mai suivant.
