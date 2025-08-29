Un ex-Candriam rejoint Jain Global information fournie par Agefi Asset Management • 29/08/2025 à 08:15









Grégoire Thomas, qui était dernièrement responsable des actions market neutral chez Candriam, a rejoint Jain Global, le hedge fund de Bobby Jain, en tant que gérant, selon son profil Linked-In. Il sera basé dans les bureaux de Hong Kong du hedge fund . Grégoire Thomas a aussi été gérant senior chez Millennium. Il avait débuté sa carrière comme trader à la Société Générale, où il a passé quinze ans. Il a ensuite travaillé chez Bank of America.



