Un ex-candidat à la présidence du Medef ouvre son cabinet de CGP

(NEWSManagers.com) - Ancien trader, ancien de l'ex parti politique RPR, toujours économiste, et candidat malheureux à la présidence du Medef en 2018, Jean-Charles Simon vient d'ouvrir sa société de conseil en gestion de patrimoine.

Dénommée ETFPatrimoine, elle ne laisse pas de doute quant aux sous-jacents qui seront utilisés pour se positionner sur les marchés financiers. Jean-Charles Simon s'adresse ici tant aux particuliers qu'aux problématiques de trésorerie des entreprises. Pour les épargnants, il travaillera notamment avec des assurances vie et contrats de capitalisation français et luxembourgeois, peut-on lire sur son site internet.

L'ancien bras droit de Laurence Parisot, et proche de Denis Kessler, dont il fut conseiller à la présidence de la Fédération française des sociétés d' assurances (1999-2003) et chef économiste de son entreprise Scor (2010-2013), a créé une structure ad hoc pour les besoins de sa nouvelle activité, Deepvest. Cette société est à ce stade courtier en assurances et courtier en opérations de banque et en services de paiement, et exploite la marque " ETFPatrimoine" .