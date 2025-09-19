Un été calme en apparence, mais avec des signes de turbulences

Les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets au cours de l'été, portées par la dynamique du secteur de l'intelligence artificielle, des publications des bénéfices des entreprises solides aux États-Unis et les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Nous tablons sur un affaiblissement de l'activité économique américaine et une certaine pression sur la Fed.

Ce contexte appelle à une position légèrement favorable aux actifs risqués, avec une approche bien diversifiée*

Lire l'intégralité du point de marché dans le pdf ci-dessous