 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 883,03
+0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un été calme en apparence, mais avec des signes de turbulences
information fournie par Amundi 19/09/2025 à 13:45

Amundi (crédit : DR)

Amundi (crédit : DR)

Les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets au cours de l'été, portées par la dynamique du secteur de l'intelligence artificielle, des publications des bénéfices des entreprises solides aux États-Unis et les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Nous tablons sur un affaiblissement de l'activité économique américaine et une certaine pression sur la Fed.

Ce contexte appelle à une position légèrement favorable aux actifs risqués, avec une approche bien diversifiée*

Lire l'intégralité du point de marché dans le pdf ci-dessous

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    Sous la pression de Trump, l'UE prévoit d'accélérer sa sortie du GNL russe
    information fournie par Reuters 19.09.2025 16:00 

    par Julia Payne L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe un an plus tôt que prévu dans le cadre d'un 19e paquet de sanctions contre Moscou liées à la guerre en Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ... Lire la suite

  • Le panneau de Wall Street est suspendu à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre sur de nouveaux sommets
    information fournie par Reuters 19.09.2025 15:59 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

  • l'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle les particuliers à la vigilance face à des arnaques à l'investissement circulant sur des réseaux privés comme Whatsapp. ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    l'AMF alerte les particuliers sur des escroqueries diffusées sur des messageries privées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.09.2025 15:44 

    Une pratique bien ficelée nommée "bouilloire" ou "pump and dump" (en anglais) où des usagers sont poussés à acheter des actions afin d'en fausser le prix. Dans le détail, les fraudeurs, déjà actionnaires d'une entreprise, convainquent des épargnants d'acheter des ... Lire la suite

  • essilor luxottica (Crédit: / EssilorLuxottica médiathèque)
    EssilorLuxottica: les conseils des analystes après la présentation avec Meta
    information fournie par Zonebourse 19.09.2025 15:01 

    Lors de l'événement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont présenté leur gamme de lunettes connectées. Suite à cette présentation, HSBC maintient sa recommandation de 'conserver' sur le titre EssilorLuxottica, avec un objectif de cours inchangé à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank