Un envoyé espère que les États-Unis et la Turquie résoudront "bientôt" la question des sanctions concernant les défenses S-400

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L'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que Washington et Ankara résolvent bientôt la question des sanctions américaines concernant l'achat par la Turquie de systèmes de défense antimissile russes S-400.

"Je pense que la question des S-400 sera bientôt résolue. Du point de vue de mon patron, l'acceptation dans un programme F-35 est une bonne chose", a déclaré M. Barrack lors du Forum diplomatique d'Antalya.

En 2020, les États-Unis ont sanctionné la Turquie, membre de l'Otan, pour cet achat et l'ont retirée d'un programme d'approvisionnement et de fabrication d'avions de combat F-35.