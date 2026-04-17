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Un envoyé espère que les États-Unis et la Turquie résoudront "bientôt" la question des sanctions concernant les défenses S-400
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 09:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à ce que Washington et Ankara résolvent bientôt la question des sanctions américaines concernant l'achat par la Turquie de systèmes de défense antimissile russes S-400.

"Je pense que la question des S-400 sera bientôt résolue. Du point de vue de mon patron, l'acceptation dans un programme F-35 est une bonne chose", a déclaré M. Barrack lors du Forum diplomatique d'Antalya.

En 2020, les États-Unis ont sanctionné la Turquie, membre de l'Otan, pour cet achat et l'ont retirée d'un programme d'approvisionnement et de fabrication d'avions de combat F-35.

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