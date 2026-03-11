Un employé de Freeport Indonesia tué par balle à la mine de Grasberg en Papouasie

Un employé de la société minière Freeport Indonesia, spécialisée dans l'extraction d'or et de cuivre, a été tué par balle mercredi en Papouasie, la région la plus orientale de l'Indonésie, ont annoncé les autorités.

Voici quelques détails sur l'incident:

* L'employé a été abattu dans la zone de la mine Grasberg de Freeport, dans la région de Mimika, province de Papouasie centrale, a déclaré Jeremias Rontini, chef de la police locale.

* "La victime, un homme, est décédée d'une blessure par balle à l'oreille gauche", a-t-il déclaré à Reuters.

* La victime se trouvait à bord d'un pick-up et inspectait l'une des zones d'exploitation de la société lorsqu'elle a été touchée par les tirs, a précisé M. Rontini.

* Les autorités enquêtent toujours sur l'auteur de l'attentat, a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé si des rebelles papous étaient impliqués dans l'attaque.

* Katri Krisnati, porte-parole de la société Freeport, a confirmé que son employé avait été tué par balle et a exprimé ses condoléances à la famille de la victime.

* "Les opérations de la société se déroulent normalement après l'incident survenu dans la région de Grasberg", a-t-elle déclaré.

* Le mois dernier, un groupe de rebelles du Free Papua Movement a attaqué un convoi de Freeport Indonesia en Papouasie, tuant un soldat et blessant un employé de Freeport.

* Un conflit de faible intensité mais de plus en plus meurtrier entre les forces de sécurité et les séparatistes couve en Papouasie, riche en ressources naturelles, depuis qu'elle a été placée sous le contrôle de l'Indonésie lors d'un vote en 1969 supervisé par les Nations unies.