 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un employé de Freeport Indonesia tué par balle à la mine de Grasberg en Papouasie
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 10:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un employé de la société minière Freeport Indonesia, spécialisée dans l'extraction d'or et de cuivre, a été tué par balle mercredi en Papouasie, la région la plus orientale de l'Indonésie, ont annoncé les autorités.

Voici quelques détails sur l'incident:

* L'employé a été abattu dans la zone de la mine Grasberg de Freeport, dans la région de Mimika, province de Papouasie centrale, a déclaré Jeremias Rontini, chef de la police locale.

* "La victime, un homme, est décédée d'une blessure par balle à l'oreille gauche", a-t-il déclaré à Reuters.

* La victime se trouvait à bord d'un pick-up et inspectait l'une des zones d'exploitation de la société lorsqu'elle a été touchée par les tirs, a précisé M. Rontini.

* Les autorités enquêtent toujours sur l'auteur de l'attentat, a-t-il ajouté lorsqu'on lui a demandé si des rebelles papous étaient impliqués dans l'attaque.

* Katri Krisnati, porte-parole de la société Freeport, a confirmé que son employé avait été tué par balle et a exprimé ses condoléances à la famille de la victime.

* "Les opérations de la société se déroulent normalement après l'incident survenu dans la région de Grasberg", a-t-elle déclaré.

* Le mois dernier, un groupe de rebelles du Free Papua Movement a attaqué un convoi de Freeport Indonesia en Papouasie, tuant un soldat et blessant un employé de Freeport.

* Un conflit de faible intensité mais de plus en plus meurtrier entre les forces de sécurité et les séparatistes couve en Papouasie, riche en ressources naturelles, depuis qu'elle a été placée sous le contrôle de l'Indonésie lors d'un vote en 1969 supervisé par les Nations unies.

Valeurs associées

FREEPORT MCMORAN
62,410 USD NYSE +3,21%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
89,67 USD Ice Europ -1,89%
Pétrole WTI
85,38 USD Ice Europ -1,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, le 30 janvier 2026 à Bruxelles ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Teresa Ribera, forte tête isolée à la Commission européenne
    information fournie par AFP 11.03.2026 12:20 

    Adepte de sorties médiatiques qui détonnent dans l'ambiance feutrée de Bruxelles, la commissaire européenne Teresa Ribera s'efforce de défendre le climat dans une Europe de plus en plus à droite et s'aventure sur le terrain diplomatique, quitte à s'isoler. La socialiste ... Lire la suite

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 11.03.2026 12:16 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 11H00 GMT, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le Japon débloque des réserves de pétrole - Le Japon puisera dans ses réserves de pétrole dès lundi afin d'atténuer la pression sur les prix ... Lire la suite

  • ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 11.03.2026 12:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC devraient ouvrir en légère hausse, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank