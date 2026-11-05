Un employé de Citi tué lors d'une fusillade dans ses locaux en Floride ; le suspect est décédé

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(Mise à jour avec les déclarations de la directrice générale de Citi)

Une employée de Citigroup

C.N a été tuée mercredi lors d'une fusillade dans les locaux de la banque à Tampa, en Floride, a déclaré la directrice générale Jane Fraser, tandis que les autorités ont indiqué que le suspect impliqué était également décédé.

Dans une note adressée au personnel, Mme Fraser a indiqué que la banque cherchait encore à connaître les détails de ce qui s'était passé et travaillait en étroite collaboration avec les forces de l'ordre locales.

“Le site de Tampa est sécurisé, et nous renforçons la sécurité sur tous nos autres sites si nécessaire”, a déclaré Mme Fraser.

Le shérif du comté de Hilsboro, Chad Chronister, a déclaré plus tôt mercredi dans un communiqué que “le suspect impliqué dans l'incident de menace active survenu à Citibank est décédé”.

Le shérif a également indiqué que 365 adjoints étaient intervenus et qu’il pensait qu’il s’agissait d’un incident ciblé.