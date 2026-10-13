Un employé d'OpenAI arrêté pour avoir dissimulé un dispositif d'écoute, selon l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 3 à 6)

OpenAI a déclaré mardi que le Federal Bureau of Investigation (FBI) avait arrêté l'un de ses employés, un dispositif d'écoute sophistiqué ayant été découvert dissimulé dans l'un des bureaux de l'entreprise.

Le créateur de ChatGPT a utilisé ses modèles d’IA internes pour identifier la personne responsable de la pose du dispositif et en retracer l’origine, a-t-il indiqué dans un message publié sur X.

« À l’heure actuelle, rien n’indique que cette personne ait accédé de manière inappropriée aux poids des modèles, au code source ou aux données clients, ni qu’elle en ait exfiltré des éléments. L’employé a été licencié », a déclaré la start-up spécialisée dans l’IA.

OpenAI a précisé que son programme de sécurité était conçu pour protéger l’entreprise contre un large éventail d’acteurs malveillants, allant des risques internes aux cybercriminels en passant par les États-nations, et que cette affaire illustrait la manière dont l’IA pouvait contribuer à lutter contre ces menaces de sécurité sophistiquées.

La start-up a indiqué avoir saisi le FBI, qui poursuit son enquête.

Cette nouvelle intervient alors qu’OpenAI fait l’objet d’une attention particulière suite à des incidents de sécurité impliquant ses systèmes d’IA. Au début du mois, Reuters et d’autres médias ont rapporté qu’OpenAI avait déclaré à ses investisseurs que son chiffre d’affaires annualisé pour septembre s’élevait à près de 50 milliards de dollars, soit une baisse par rapport à ce qu’elle avait annoncé précédemment.