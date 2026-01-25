 Aller au contenu principal
Un dysfonctionnement déclenche un brûlage à la torche dans l'usine Est de la raffinerie Citgo de Corpus Christi - Avis à la communauté
information fournie par Reuters 25/01/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un dysfonctionnement a déclenché une torchère dans l'usine Est de la raffinerie de Citgo Petroleum à Corpus Christi, Texas, d'une capacité de 165 000 barils par jour (bpd), selon un avis d'alerte à la communauté déposé par la société.

L'avis ne précise pas quelles unités ont été touchées par le dysfonctionnement et s'il est lié au froid inhabituel qui s'est abattu sur la côte du Golfe du Texas pendant la nuit.

