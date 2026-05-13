Un document révèle que la compagnie pétrolière nationale vietnamienne exhorte la marine américaine à autoriser un pétrolier à franchir le blocus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'armée américaine au paragraphe 4, graphique) par Florence Tan, Jonathan Saul et Phil Stewart

La branche commerciale de la compagnie pétrolière nationale vietnamienne a exhorté la marine américaine à autoriser un pétrolier chargé de pétrole irakien à franchir son blocus dans le golfe Persique afin d’approvisionner une raffinerie vietnamienne en produits essentiels, a déclaré PVOIL dans une lettre mardi.

L'armée américaine a étendu son blocus maritime à l'Iran pour y inclure les cargaisons considérées comme de la contrebande, bien qu'elle ait déclaré que les autres exportations de pétrole en provenance du Golfe pouvaient passer librement.

Le superpétrolier Agio Fanourios I, battant pavillon maltais et transportant 2 millions de barils de pétrole brut, a quitté le détroit d’Ormuz le 10 mai et naviguait dans le golfe d’Oman avant de faire demi-tour le 11 mai, comme l’ont montré mardi les données de suivi des navires sur la plateforme MarineTraffic.

« Les forces américaines ont redirigé le navire dans le cadre de l'application continue du blocus contre l'Iran », a déclaré le Commandement central de l'armée américaine dans un communiqué en réponse à une question de Reuters concernant le pétrolier.

Le communiqué ne précisait pas si la marine américaine autoriserait finalement le navire à se rendre au Vietnam comme demandé.

Le navire avait traversé le détroit d'Ormuz dimanche en empruntant la route désignée par l'Iran pour les pétroliers, selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a entraîné la fermeture du détroit d’Ormuz, laissant des centaines de navires bloqués et perturbant l’approvisionnement énergétique mondial via cette voie navigable cruciale par laquelle transitent 20 % des approvisionnements énergétiques mondiaux.

« Cette cargaison revêt une importance capitale pour la raffinerie de Nghi Son (NSRP), pour la République socialiste du Vietnam et pour le peuple vietnamien », a déclaré Hoang Dinh Tung, vice-président de Petrovietnam Oil Corporation (PVOIL), dans une lettre datée du 12 mai consultée par Reuters et adressée aux missions militaires et diplomatiques américaines.

« Les stocks de matières premières de la NSRP sont extrêmement bas; tout retard supplémentaire risque d’entraîner l’arrêt de la production de la raffinerie, avec des conséquences en cascade pour des millions de consommateurs, d’entreprises, de services publics et d’industries. »

PVOIL a déclaré avoir confirmé « sans équivoque » que le navire avait chargé du brut irakien de Bassorah vendu par la compagnie pétrolière nationale irakienne SOMO après que le pétrolier eut été chargé entre le 10 et le 14 avril.