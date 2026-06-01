Un dirigeant de Merck déclare que l'entreprise discute de l'utilisation d'un médicament antiviral contre la COVID-19 dans le cadre de la riposte à Ebola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Julie Steenhuysen

Merck MRK.N est en pourparlers avec diverses autorités sanitaires mondiales afin de rendre son comprimé antiviral contre la COVID-19, le molnupiravir, disponible comme traitement contre Ebola pour faire face à l'épidémie grandissante en République démocratique du Congo, a déclaré un haut responsable à Reuters.

Cette épidémie, qui aurait jusqu'à présent infecté 1.100 personnes et causé 42 décès, est due à une souche rare du virus appelée Bundibugyo, pour laquelle il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé.

“Le molnupiravir est un médicament non spécifique contre les virus à ARN. Nous réfléchissons à la manière dont nous pourrions l'utiliser”, a déclaré Eliav Barr, directeur médical chez Merck Research Laboratories, lors d'une interview donnée dimanche à l'occasion du congrès de l'American Society for Clinical Oncology à Chicago.

“Nous discutons beaucoup de cela avec différentes parties”, a ajouté M. Barr.

Ce comprimé, développé par le laboratoire pharmaceutique basé dans le New Jersey en collaboration avec Ridgeback Biotherapeutics et commercialisé sous la marque Lagevrio, a été autorisé en usage d'urgence par la Food and Drug Administration pendant la pandémie pour traiter les formes légères à modérées de COVID-19 chez les adultes présentant un risque élevé de développer une forme grave de la maladie.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un traitement approuvé contre Ebola, le molnupiravir a montré une certaine efficacité contre Ebola lors d'études sur des animaux et pourrait être utile pour prévenir les infections par Ebola chez les personnes à haut risque. Son utilisation n'est pas recommandée pendant la grossesse.

Merck fabrique un vaccin contre Ebola appelé Ervebo, qui est approuvé pour une utilisation contre le virus Ebola Zaïre, le plus courant. M. Barr a déclaré que la technologie à la base de ce vaccin pourrait être utile pour développer un nouveau vaccin.

“Ils pourraient être en mesure de le modifier. Nous étudions cette possibilité”, a-t-il déclaré.

M. Barr a qualifié cette épidémie croissante de “très effrayante”, soulignant que la société dispose de sites de recherche sur le VIH en Ouganda, au bord de l’un des Grands Lacs africains, à la frontière avec la RDC. L’Ouganda a déjà enregistré neuf cas confirmés d’Ebola et un décès.

“Nous observons la situation avec inquiétude”, a-t-il déclaré.