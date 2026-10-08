Un dirigeant de BYD affirme que le principal obstacle à l'expansion réside dans la géopolitique

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Le principal obstacle à l’expansion de BYD 002594.SZ est la géopolitique, a déclaré jeudi Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, quelques mois après que le président de l’entreprise chinoise eut annoncé son intention de devenir le plus grand constructeur automobile mondial d’ici cinq ans.

* “Lorsque nous menons nos activités, nous voulons agir en toute certitude et avec une bonne visibilité; c’est ainsi que nous pouvons contrôler la situation et investir. Mais en matière de géopolitique, on ne comprend jamais vraiment quelles sont les intentions ni ce qu’ils font”, a déclaré Li lors du Sommet asiatique du Milken Institute à Singapour.

* Li a indiqué que l’entreprise avait décidé de ne pas vendre de voitures particulières aux États-Unis pour l’instant, bien qu’elle soit présente sur ce marché depuis “longtemps”, car la situation y est “compliquée”.

* “Nous ne disposons pas de clarté, de visibilité ni de stabilité sur ce marché; nous avons donc décidé d’attendre et de ne pas nous lancer sur le marché américain des voitures particulières pour le moment.”

* Li a ajouté que BYD n’envisageait pas de s’associer à d’autres entreprises chinoises, compte tenu de sa position de leader dans divers domaines tels que le stockage d’énergie et les panneaux solaires. “Nous sommes leaders dans de nombreux secteurs, pas seulement dans celui de l’automobile”, a-t-elle précisé.

* Li a également indiqué qu’il était difficile de recruter suffisamment de personnel en Chine et que l’entreprise espérait recourir à des robots industriels à l’avenir.

* Elle a déclaré que l’action BYD cotée à la Bourse de Hong Kong était “extrêmement sous-évaluée” par rapport aux entreprises américaines, étant donnéque l’entreprise est une société d’ingénierie et pas seulement un constructeur automobile.

* Elle a également indiqué que Nvidia NVDA.O restait un partenaire “très solide” de BYD dans le domaine des puces électroniques.