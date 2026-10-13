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Un directeur du corporate finance et des grandes relations nommé pour SG
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 11:00

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Société Générale annonce la nomination d'Arnaud Jarnoüen de Villartay au poste de directeur du corporate finance et des grandes relations de SG, la banque de détail en France du groupe Société Générale, une nomination qui entrera en vigueur à compter du 1er novembre prochain.

Fort de plus de vingt ans d'expérience au sein du groupe, notamment dans le financement des grandes entreprises, la gestion des relations avec la clientèle d'entreprises et les activités de banque de financement et d'investissement, il aura pour mission de poursuivre le développement des relations de SG avec les grandes entreprises et les principaux acteurs économiques français.

Arnaud Jarnoüen de Villartay est, depuis 2021, responsable des entreprises de taille intermédiaire et des holdings familiales en France au sein de Global Banking & Advisory. Il avait rejoint l'inspection générale de Société Générale en 2000, où il a conduit de nombreuses missions dans des secteurs d'activité et des zones géographiques variés au sein du groupe.

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