Un des principaux négociateurs de Weil quitte le cabinet avec son équipe spécialisée dans les fusions-acquisitions pour rejoindre le cabinet concurrent Cravath

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par Sara Merken

Michael Aiello, éminent spécialiste new-yorkais des fusions-acquisitions, s’apprête à quitter le cabinet d’avocats Weil, Gotshal & Manges, où il travaille depuis longtemps, aux côtés de cinq autres associés spécialisés dans les fusions-acquisitions, pour rejoindre Cravath, Swaine & Moore, prolongeant ainsi la récente vague de départs de cadres supérieurs de Weil.

Cravath a annoncé vendredi que M. Aiello rejoindra le cabinet aux côtés des associés de Weil Matthew Gilroy, Eoghan Keenan, Amanda Fenster, Michelle Sargent et Megan Pendleton.

M. Aiello était président du département droit des sociétés de Weil, qui compte 600 avocats, et a représenté des clients tels que Dow Chemical, Goldman Sachs et Sanofi. M. Gilroy codirige le département fusions-acquisitions de Weil.

M. Aiello et son équipe « sont des conseillers en fusions-acquisitions extrêmement talentueux et s’intègrent parfaitement à notre culture », a déclaré Faiza Saeed, associée présidente de Cravath, dans un communiqué.

Un porte-parole de Weil a remercié l’équipe pour sa contribution. « Weil est depuis longtemps convaincu qu’une stratégie de croissance ambitieuse sert au mieux les intérêts du cabinet et entend accélérer la mise en œuvre de cette stratégie à l’avenir », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Fondé à New York, le cabinet Weil a perdu ces dernières semaines plusieurs associés de premier plan au profit d’autres cabinets, notamment le codirecteur de son groupe de capital-investissement, Chris Machera, qui a rejoint Paul Weiss; la codirectrice du groupe des fonds privés américains, Stephanie Srulowitz, qui a rejoint Simpson Thacher; et le codirecteur du groupe mondial de défense pénale en col blanc, Daniel Stein, qui a rejoint Freshfields cette semaine.

Barry Wolf, associé exécutif de longue date chez Weil, devrait prendre sa retraite en tant qu’associé du cabinet à la fin de l’année prochaine et céder la direction à Ramona Nee, associée spécialisée dans le capital-investissement, à compter de janvier. M. Aiello a été nommé président d’un nouveau comité de stratégie mondiale lors de l’annonce de cette transition à la direction en mars.