Un député européen s'inquiète de la concentration dans le secteur des ETF

(NEWSManagers.com) - Le député européen allemand Sven Giegold, membre de la commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen, s'est exprimé dans le cadre du Politico Finance Summit, co-organisé jeudi 6 février à Paris par Politico et L'Agefi.

A l'occasion d'un panel consacré aux priorités de la commission européenne en matière de finance, le membre de l'Alliance libre européenne a déclaré être " inquiet du phénomène de concentration sur le marché des ETF" . " Il faut permettre aux épargnants européens un meilleur accès aux ETF notamment en raison de leur faible coût mais le marché est aux mains d'une poignée d'acteurs non-européens dont la responsabilité est très peu engagée sur le continent européen. Cela pose un problème à la fois de politique de concurrence et de régulation" , a expliqué Sven Giegold. Le député européen a été rejoint par son homologue polonais Marek Belka, qui dans un autre panel, a assuré que si les ETF formaient un instrument de marché attractif pour les épargnants, ils avaient aussi le pouvoir de " tuer les marchés boursiers" .

Le sujet des ETF a également été évoqué par Vanessa Casano, directrice de la division régulation de la gestion d'actifs à l'AMF, et Steven Maijoor, président de l'autorité européenne de supervision des marchés, l'Esma. La première, qui répondait à Sven Giegold, a rappelé que les ETF étaient une activité à faible marge et que seules les grosses plateformes sont capables de tirer leur épingle du jeu, suggérant ainsi que le business des ETF n'était pas fait pour toutes les sociétés de gestion. Le second, qui évoquait le coût trop élevé des fonds d'investissement en Europe, a relevé que les investisseurs particuliers étaient plus investis en fonds d'investissement gérés de manière active que les professionnels et que cela ne faisait aucun sens.