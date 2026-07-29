Un député démocrate de la Chambre des représentants américaine demande à Musk de rendre des comptes sur la pollution générée par les centres de données d'xAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le député américain Frank Pallone, chef de file démocrate au sein de la commission de l’Énergie et du Commerce de la Chambre des représentants, a exigé mercredi d’Elon Musk qu’il lui fournisse des documents et des réponses concernant les impacts sur l’environnement et la santé publique liés à l’exploitation de ses centres de données xAI Colossus, situés dans le Tennessee et le Mississippi.

* M. Pallone a adressé une lettre à M. Musk afin d’obtenir des informations sur les turbines utilisées dans les centres de données d’intelligence artificielle Colossus 1 et Colossus 2, les données relatives aux émissions, les dossiers d’autorisation et les échanges avec les responsables gouvernementaux.

* M. Pallone a également demandé des analyses concernant les émissions, la consommation d’électricité et la consommation d’eau de ces installations, et a sollicité l’organisation d’une visite des sites avec le personnel de la commission.

* Le démocrate du New Jersey a déclaré que SpaceX SPCX.O d’Elon Musk, propriétaire de xAI, s’était montrée réticente à fournir des informations suffisantes lors d’une réunion avec le personnel de la commission le mois dernier et a accusé l’entreprise de faire preuve d’un "mépris pour la santé et le bien-être des communautés locales".

* Cette lettre fait suite à un examen de plus en plus minutieux des besoins énergétiques et des impacts environnementaux des centres de données d’IA, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour accroître leur capacité de calcul.

* Reuters a rapporté ce mois-ci que la société d’IA de Musk, xAI, avait installé 59 turbines à gaz naturel pour son projet Colossus 2 sans avoir obtenu les autorisations fédérales relatives à la qualité de l’air, selon des échanges entre les autorités de régulation et les représentants de l’entreprise. Reuters a constaté que les turbines étaient situées à proximité de communautés à majorité noire et que les émissions potentielles dépassaient les seuils qui nécessiteraient normalement des autorisations fédérales.

* SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.