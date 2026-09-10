Un député démocrate à la Chambre des représentants appelle les États-Unis à prendre des mesures face aux conducteurs de Tesla qui s'endorment au volant

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(Ajout concernant l'absence de commentaires immédiats de Tesla et de la NHTSA, des citations d'un député et du contexte dans les paragraphes 3 à 13)

par David Shepardson

Un député démocrate a appelé jeudi l’agence américaine chargée de la sécurité automobile à prendre des mesures pour lutter contre l’utilisation abusive des systèmes Autopilot et Full Self-Driving de Tesla, en citant des dizaines de vidéos qui semblent montrer des conducteurs endormis ou ne se concentrant pas sur la conduite.

Dans une lettre adressée au secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, le député de l’Illinois Raja Krishnamoorthi a cité un reportage de NBC News qui recensait 43 vidéos semblant montrer des personnes endormies au volant de Tesla en mouvement, dont 17 cette année.

M. Krishnamoorthi a déclaré que l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) « doit veiller à ce que les constructeurs mettent en place des mesures de sécurité adéquates pour prévenir toute utilisation abusive prévisible et à ce que les conducteurs ne soient pas incités à se fier de manière excessive à des systèmes

qui exigent toujours toute leur attention ».

De nombreux conducteurs de Tesla affirment que ces systèmes leur permettent de lâcher le volant pendant de longues périodes, et certains ont publié des vidéos suggérant qu’ils peuvent effectuer d’autres tâches au volant.

Tesla, le ministère des Transports (DOT) et la NHTSA n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

“La NHTSA a-t-elle connaissance du nombre croissant de vidéos accessibles au public montrant des conducteurs de Tesla apparemment endormis ou autrement détournés de la conduite alors que l’Autopilot ou le FSD est activé?”, a demandé M. Krishnamoorthi.

Il a déclaré vouloir savoir si la NHTSA avait évalué les mesures de sécurité de Tesla lorsque la caméra de l’habitacle est obstruée, que la visibilité est réduite ou que les conducteurs portent des lunettes de soleil ou des casquettes qui gênent la détection.

En 2023, Tesla a procédé au rappel d’environ 2 millions de véhicules, soit la quasi-totalité de ses véhicules électriques circulant sur les routes américaines, afin de mieux garantir que les conducteurs restent attentifs lorsqu’ils utilisent l’Autopilot.

Tesla a déclaré que l’Autopilot permet aux véhicules de tourner, d’accélérer et de freiner dans leur voie, tandis que les véhicules dotés de la conduite entièrement autonome (Full Self-Driving) peuvent respecter les feux de signalisation et changer de voie. Le constructeur automobile a également précisé que ces deux technologies nécessitent des conducteurs "pleinement attentifs" dont les mains sont sur le volant.

En mars, la NHTSA a intensifié son enquête portant sur 3,2 millions de Tesla équipées du système "Full Self-Driving", craignant que celui-ci ne parvienne pas à détecter des problèmes ou à avertir les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

En octobre, la NHTSA a ouvert une enquête distincte portant sur 2,9 millions de véhicules Tesla équipés de son système FSD, à la suite de plus de 50 signalements d’infractions au code de la route et d’une série d’accidents. L’agence de sécurité automobile a déclaré que le FSD — un système d’assistance qui exige des conducteurs qu’ils restent attentifs et interviennent si nécessaire — avait "entraîné un comportement des véhicules contraire au code de la route".