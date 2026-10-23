Un démocrate siégeant à la FCC américaine exhorte le secteur de l'audiovisuel à se montrer plus combatif face à l'agence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de la NAB; pas de réaction immédiate de la FCC; autres citations de Mme Gomez; contexte dans les paragraphes 3 à 12)

par David Shepardson

La seule membre démocrate de la Commission fédérale des communications (FCC) a exhorté vendredi le secteur de l’audiovisuel à adopter une approche plus offensive face aux mesures prises par l’administration Trump à l’encontre des grands réseaux et chaînes américains.

La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a appelé l’Association nationale des diffuseurs (NAB) à réagir face aux efforts déployés par l’administration pour mettre les diffuseurs au pied du mur sur plusieurs fronts, notamment l’avertissement lancé par le président de la FCC, Brendan Carr, selon lequel les chaînes de télévision américaines pourraient enfreindre leurs obligations réglementaires en diffusant des "sondages entièrement faux" avant l’élection du 3 novembre .

"Cette administration mène une action coordonnée à l’échelle de l’État pour transformer les médias en porte-parole à sa solde", a averti Mme Gomez, ajoutant que M. Carr cherchait à faire pression sur les chaînes pour qu’elles ne diffusent pas les sondages qui déplaisent à l’administration, ce qu’elle a qualifié d’inacceptable.

M. Carr, qui a subi à plusieurs reprises des pressions de la part du président Donald Trump pour qu’il sévisse contre les diffuseurs et les journalistes américains, a ordonné en avril un réexamen anticipé et sans précédent des licences des huit chaînes de télévision ABC détenues par la société Disney

DIS.N .

Un porte-parole de M. Carr n’a pas immédiatement réagi.

Le président de la NAB, Curtis LeGeyt, a déclaré dans un communiqué que le groupe appréciait "la reconnaissance par Mme Gomez de la valeur des diffuseurs locaux et son attachement aux principes du Premier amendement qui sous-tendent la liberté de la presse".

"Nous continuerons à travailler avec elle et tous les décideurs politiques pour protéger les droits des diffuseurs", a-t-il ajouté.

Mme Gomez a déclaré que la NAB était restée "largement discrète tout au long de la première année de cette campagne de censure et de contrôle", mais qu’elle n’était pas restée "complètement silencieuse".

"Un secteur confronté à une action coordonnée visant à transformer le pouvoir d’octroi des licences en moyen de pression sur la couverture médiatique en année électorale a besoin de bien plus que quelques déclarations modérées", a-t-elle ajouté.

En avril, la NAB avait déclaré que la décision de Disney de renouveler prématurément sa licence "crée une grande incertitude pour tous les diffuseurs" et avait fait valoir que "la FCC doit veiller à éviter toute mesure susceptible d’accroître l’instabilité pour les chaînes locales dont dépendent les téléspectateurs et les auditeurs".

La FCC a également déclaré plus tôt cette année que les talk-shows de fin de soirée et de journée ne constituaient plus de véritables programmes d’information exemptés des règles de temps d’antenne équitable pour les interviews de candidats politiques.