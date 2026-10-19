Un « déjà-vu » de la bulle Internet ? Pourquoi Goldman Sachs tire un trait sur les opérations spéculatives sur la dynamique de marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq remonte d'>t de 1 %, le S&P 500 progresse, le Dow Jones recule

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire arrive en tête des hausses du S&P 500; celui des services aux collectivités est le plus faible

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 1 %

* Le dollar s'apprécie; le bitcoin progresse d'>1 %; l'or et le brut américain reculent

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 5,13 %

19 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

DOT-COM: UN DÉJÀ-VU? POURQUOI GOLDMAN SACHS MET FIN AU « MOMENTUM TRADE »

Un ralentissement des dépenses dans l’intelligence artificielle devrait venir s’ajouter aux taux d’intérêt élevés et aux prix de l’énergie pour freiner la croissance des bénéfices aux États-Unis, a déclaré Goldman Sachs dans une note datée du 16 octobre.

La société de courtage a souligné que les premiers résultats du troisième trimestre confirment cette tendance: seules 53 % des entreprises du S&P 500 ont dépassé les estimations de bénéfices du consensus, un chiffre supérieur à la norme à long terme de 50 %, mais en forte baisse par rapport à la moyenne de 64 % enregistrée au cours des quatre derniers trimestres.

Ce ralentissement du taux de dépassement des prévisions est critique pour Wall Street, car la largeur du marché boursier oscille près de son niveau le plus bas depuis la bulle Internet, rendant l’ensemble du marché vulnérable à des chutes soudaines des actions récemment en hausse, à mesure que le coût de l’emprunt augmente.

Goldman Sachs s'attend à ce que la croissance des bénéfices du S&P 500 ralentisse à l'approche de 2027, à mesure que la poussée des dépenses d'investissement des géants de l'IA commencera à s'essouffler.

« Contrairement à ce que montre l’histoire, l’amplitude extrêmement réduite du marché incite aujourd’hui les investisseurs à se méfier de l’exposition au facteur Momentum », ont écrit les analystes de Goldman Sachs, sous la houlette de Ben Snider.

« Cette faible ampleur du marché peut se résoudre soit par un "rattrapage à la baisse" des valeurs récemment surperformantes, soit par un "rattrapage à la hausse" des valeurs récemment à la traîne, mais l’un ou l’autre de ces scénarios entraîne un renversement du momentum », a ajouté M. Snider.

Ce ralentissement du momentum a déjà touché les fournisseurs de matériel technologique et d’IA, entraînant de fortes baisses hebdomadaires pour Coherent Corp COHR.N , Lumentum Holdings

LITE.O , Hewlett Packard Enterprise HPE.N , Super Micro Computer SMCI.O et Dell Technologies DELL.N .

Pour se prémunir contre une nouvelle baisse, Goldman Sachs recommande de se tourner vers les valeurs en retard de croissance du secteur de la consommation et vers des actions défensives génératrices de trésorerie, notamment Tyson Foods, Inc. TSN.N , CVS Health Corporation CVS.N , Kroger Co. KR.N , Abbott Laboratories ABT.N et Merck & Co., Inc. MRK.N .

(Akriti Shah)

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